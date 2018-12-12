Аналитики прогнозируют умеренное снижение курса доллара к гривне — РБК-Украина

Фото: Обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

Курс ожидается в пределах 27,7-27,8 грн/доллар

На ближайшей неделе ожидается умеренное снижение курса доллара к гривне. Об этом в комментарии РБК-Украина сказал старший аналитик Альпари Вадим Иосуб.

«На межбанке доллар будет торговаться через неделю вблизи 27,7-27,8 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,6/27,9 грн», — сказал он.

Как отметил аналитик, в течение недели, вплоть до 12 декабря, курс доллара на всех сегментах рынка устойчиво снижался. Этому способствовали низкая гривневая ликвидность и активные продажи валюты экспортерами. НБУ даже пришлось покупать валюту на межбанке, чтобы снизить волатильность пикирующего доллара.

«Но в среду ситуация поменялась на противоположную. Гривневая ликвидность в банковской системе резко выросла, а экспортеры стали придерживать валюту, и сегодня курс вырос. Однако это вполне может быть разовой флуктуацией, и делать выводы о том, что это начало тренда по удорожанию валюты, пока преждевременно», — добавил он.

На минувшей неделе, с прошлой среды, курс доллара к гривне снизился на всех сегментах валютного рынка на 0,4-1,5%.

Так, с прошлой среды официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 28,13 грн до 27,71 грн (-1,5%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании «Укрдилинг», за это же время снизились с 27,965/27,980 до 27,840/27,880 (-0,4%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках снизились за неделю с 27,90/28,13 до 27,75/28,00 (-0,5%). При этом спред между средней продажей и средней покупкой расширился с 0,8% до 0,9%.

Напомним, в проекте госбюджета на 2019 год расчеты осуществлены с использованием прогнозного курса на конец года 29,4 грн/доллар. Отметим, что расчеты госбюджета-2018 были осуществлены по курсу 30,1 грн/доллар на конец года.

Международный валютный фонд (МВФ) в своих расчетах исходит из того, что среднегодовой курс гривны к доллару составит в 2018 году — 27,07 грн/доллар, в 2019 году — 28,66 грн/доллар и в 2020 году — 29,92 грн/доллар.

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