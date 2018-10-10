Аналитики прогнозируют снижение курса доллара к гривне

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

На межбанке доллар будет торговаться через неделю вблизи 27,8 грн

На ближайшей неделе ожидается снижения курса доллара к гривне. Об этом в комментарии РБК-Украина заявил старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб.

По его словам, на ближайшей неделе ожидается снижения курса доллара к гривне.

«На межбанке доллар будет торговаться через неделю вблизи 27,8 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,8/28,0 грн», — отметил аналитик.

Иосуб напомнил, что на минувшей неделе, с прошлой среды, курс доллара снизился к гривне на всех сегментах валютного рынка на 0,5-0,8%.

Так, с прошлой среды официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 28,28 грн до 28,08 грн (-0,7%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании «Укрдилинг», за это же время снизились с 28,230/28,270 до 28,015/28,030 (-0,8%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках снизились за неделю с 28,04/28,30 до 27,91/28,15 (-0,5%). При этом спред между средней продажей и средней покупкой сократился с 0,9% до 0,8%, что свидетельствует о стабилизации ситуации на рынке наличной валюты.

В своем октябрьском обзоре мировой экономики World Economic Outlook, МВФ прогнозирует рост номинального ВВП Украины в 2018 г. на 14,7% – до 3.421,349 млрд грн, в 2019 г. — на 11,33%, до 3.809,113 млрд. грн и в 2020 г. – на 11,42%, до 4.244,042 млрд. грн. При этом в долларовом выражении номинальный ВВП Украины оценен в 126,39 млрд долларов по итогам 2018 г., 132,928 млрд долларов по итогам 2019 г. и 141,824 млрд долларов по итогам 2020 г.

«Расчеты показывают, что МВФ исходит из предположения, что среднегодовой курс доллара по итогам 2018 г. составит 27,07 грн, в 2019 г. – до 28,655 грн, а в 2020 г. — 29,925 грн. По данным НБУ средний курс доллара с начала текущего года составляет 26,99 грн», — говорится в сообщении.

Напомним, курс доллара на межбанке в продаже по состоянию на 13:40 10 октября 2018 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 3 копейки до 28,02 грн/доллар, в продаже также снизился — до 28,01 грн/доллар. Курс евро в продаже вырос на 9 копеек до 32,20 гривен за евро.

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