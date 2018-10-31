Аналитики прогнозируют снижение курса доллара к гривне в начале ноября

Фото: обмен валют (РБК-Украина)

На межбанке наблюдается тенденция к снижению курса доллара

В начале ноября 2018 года ожидается снижение курса доллара к гривне. Об этом в комментарии РБК-Украина сказал старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб.

«На межбанке доллар будет торговаться через неделю вблизи 28,0 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около27,9/28,2 грн», — отметил он.

Как подчеркнул аналитик, с прошлой среды официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, вырос с 28,15 грн до 28,16 грн (+0,1%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании «Укрдилинг», за это же время снизились с 28,25/28,29 до 28,12/28,14 (-0,5%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках снизились за неделю с 28,05/28,26до 28,00/28,22 (-0,2%). При этом спред между средней продажей и средней покупкой сохранился на уровне 0,8%.

Иосуб также напомнил о важном заявлении специального представителя Госдепартамента США по вопросам Украины Курта Волкер о том, что сотрудничество между МВФ и Украиной поможет укрепить бюджет и продолжить программу реформ. «Новая программа с МВФ может спасти Украину от катастрофы в макрофинансовом плане. Это сотрудничество может иметь очень положительные результаты в долгосрочной перспективе», — заявил Волкер.

Напомним, в проекте госбюджета на 2019 год расчеты осуществлены с использованием прогнозного курса на конец года 29,4 грн/доллар. Отметим, что расчеты госбюджета-2018 были осуществлены по курсу 30,1 грн/доллар на конец года.

Международный валютный фонд (МВФ) в своих расчетах исходит из того, что среднегодовой курс гривны к доллару составит в 2018 году — 27,07 грн/доллар, в 2019 году — 28,66 грн/доллар и в 2020 году — 29,92 грн/доллар.

Источник