Аналитики прогнозируют снижение курса до 27,70 грн/доллар

Фото: Обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

На межбанке сохраняется тенденция к снижению курса доллара

На ближайшей неделе ожидается незначительное снижение курса доллара к гривне. Об этом в комментарии РБК-Украина сказал старший аналитик Альпари Вадим Иосуб.

«На межбанке доллар будет торговаться через неделю вблизи 27,7 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,7/27,9 грн», — отметил он.

Аналитик напомнил, что на минувшей неделе, с прошлой среды официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 27,92 грн до 27,76 грн (-0,6%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании «Укрдилинг», за это же время снизились с 27,810/27,825 до 27,760/27,780(-0,2%).

Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках снизились за неделю с 27,81/28,06 до 27,74/27,98 (-0,3%). При этом спред между средней продажей и средней покупкой сохранился на уровне 0,9%.

Напомним, в проекте госбюджета на 2019 год расчеты осуществлены с использованием прогнозного курса на конец года 29,4 грн/доллар. Отметим, что расчеты госбюджета-2018 были осуществлены по курсу 30,1 грн/доллар на конец года.

Международный валютный фонд (МВФ) в своих расчетах исходит из того, что среднегодовой курс гривны к доллару составит в 2018 году — 27,07 грн/доллар, в 2019 году — 28,66 грн/доллар и в 2020 году — 29,92 грн/доллар.

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