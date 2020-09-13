Аналитики прогнозируют рост курса валют на следующей неделе: сколько будет стоить доллар

Стало известно, что ожидает курс валют в течение ближайшей недели
Своим прогнозом поделлись аналитики для журналистов издания «РБК-Украина». Например, по прогнозу аналитика Максима Пархоменко в Украине ожидается умеренный рост курса доллара к гривне.
Как отметил аналитик, за прошедшую неделю курс доллара к гривне продолжил рост. Так, с прошедшей пятницы официальный курс доллара по данным НБУ вырос с отметки в 27,69 до 27,95, что составило порядка 0,9%.
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По его словам, через неделю на межбанке валюта будет торговаться около 28,20-28,25 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 28,0/28,20 грн.
Он добавил, что при достижении отметки в 28 гривен за доллар ЦБ не будет проводить интервенции, что может вызвать панику на рынке, а это позволит вырасти выше до отметки в 28,50 гривен за доллар.
Также ранее сообщалось, что курс валют в Украине 13 сентября спровоцирует панику на межбанке, гривна после выходных резко обвалится. Так, доллар начнет неделю с нового прыжка. На межбанке валюта подорожает на +6,57 гривны за сто «вечнозеленых».
Евро же перескочит через «психологический барьер», преодолев с открытия отметку в 33 грн. Валюта добавит 9,87 гривен со старта (за сто евро). Курс валют в Украине 13 сентября будет выглядеть следующим образом:
- 100 долларов – 2783,46 грн;
- 100 евро – 3296,87 грн.
Напомним, НБУ допустил грубую ошибку с курсом доллара, важное предупреждение.
Как сообщала Politeka, доллар и евро разошлись в разные стороны, свежий прогноз НБУ удивит.
Также Politeka писала, что курс валют скакнет сразу после выходных, доллар сделает гривне больно.