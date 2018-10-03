Аналитики прогнозируют рост курса доллара к гривне

Наличный доллар будет торговаться в пределах 28,2-28,5 грн/доллар

На ближайшей неделе ожидается рост курса доллара к гривне. Об этом в комментарии РБК-Украина сказал старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб.

«На межбанке доллар будет торговаться через неделю вблизи 28,4 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 28,2-28,5 грн/доллар», — сказал аналитик.

Как напомнил эксперт, на минувшей неделе курс доллара вырос к гривне на всех сегментах валютного рынка на 0,4-0,8%. Так, с прошлой среды официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, вырос с 28,06 грн до 28,28 грн (+0,8%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании «Укрдилинг», за это же время выросли с 28,145-28,170 до 28,250-28,280 (+0,4%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках выросли за неделю с 27,92-28,17 до 28,06-28,32 (+0,5%). При этом спред между средней продажей и средней покупкой сохранился на уровне 0,9%.

Иосуб отметил важные новости минувшей недели. В частности, кабинет министров Украины не допустит повышения цены на газ для населения на 60%. «Я вообще не считал бы необходимым изменять цены, особенно на газ. Почему встал этот вопрос — причина заключается в том, что только в следующем году нам нужно отдать 15 млрд долларов, которые были заимствованы с 2005 по 2013 год. В этом случае нам нужно продолжать переговоры с МВФ, чтобы получить доступ для перекредитования», — сообщил премьер-министр Владимир Гройсман. Он подчеркнул, что пытается убедить МВФ в том, что газ – необходимый социальный продукт для населения, а не предмет роскоши. Премьер добавил, что из-за вынужденного повышения цены на газ в Украине будет усовершенствована система предоставления субсидий.

Напомним, 2 октября торги по доллару на межбанке торги по доллару закрылись в диапазоне 28,2700- 28,2900 грн/доллар, евро 32,6037 — 32,6240 грн/евро, российский рубль 0,4324 — 0,4332 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 3 октября 2018 года установил официальный курс на уровне 28,27 грн/доллар, что на 6 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 3 октября установлен на таком уровне: 2827,23 гривен за 100 долларов (+6,3582 грн).

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