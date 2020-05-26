Аналитики предупредили о низких ценах на нефть до 2025 года :: Экономика :: РБК

В отдаленной перспективе, во второй половине 2020-х годов, цены на нефть смогут вновь повыситься, полагают в НКР. Это произойдет из-за того, что упавшие цены на нефть ограничат капитальные инвестиции в нефтяную промышленность, после чего в отдельных странах добыча упадет сама собой.

Глава Минэнерго Александр Новак в конце апреля в своей колонке для журнала «Энергетическая политика» также писал, что в ближайшее время ждать роста нефтяных цен до докризисного уровня не стоит. Новак отмечал, что во многом эффективность нового соглашения ОПЕК+ будет зависеть от того, начнет ли восстанавливаться мировая экономика от кризиса. «В этой связи мы с оптимизмом смотрим на Китай, который уже постепенно начал наращивать экономическую активность. Надеемся, что в течение нескольких месяцев мы увидим положительные изменения и в экономике других стран», — заметил министр.

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Сделка ОПЕК+ была заключена в апреле. Она рассчитана на срок до апреля 2022 года. Согласно договоренностям, на первом этапе, в течение мая и июня текущего года, снижение добычи нефти составит 10 млн барр. в сутки, затем стороны перейдут к постепенному наращиванию: с июля сокращение составит 8 млн барр. в сутки, а с января 2021 по апрель 2022 года — 6 млн барр. в сутки.

После заключения сделки цены на нефть, которые в марте на фоне развала старой сделки и кризиса спроса в связи с коронавирусом упали до минимальных значений за последние десятилетия, начали восстанавливаться. 18 мая российская марка нефти Urals впервые с середины марта подорожала выше $30 за баррель. Цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent находится в районе $35 за баррель.

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