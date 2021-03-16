Аналитики предсказали США гиперинфляцию — ПРАЙМ, 16.03.2021

МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. С лета 2020 года в Америке было напечатано столько долларов, что рост денежной массы не опускался ниже 22%, что переполнило Федеральную резервную систему США. Об этом сообщает портал «Регион online».

Печатный станок: грозит ли США гиперинфляция

Финансовые эксперты серьезно рассматривают риск гиперинфляции в США из-за непрерывно работающего «печатного станка», выпустившего на рынок около 9 триллионов ничем не обеспеченных долларов. Аналитики рассчитывают на международный статус доллара и надеются, что мировая экономика сможет впитать столько денег без последствия для американской валюты. Однако подорожание товаров никто не исключает.

«Всплеск трат и потребительской активности после снятия ограничений неизбежно спровоцирует рост цен», — отметил Джером Пауэлл, глава ФРС.

Отмечается, что около половины суммы, выброшенной на рынок, продолжает оставаться в сбережениях американцев. Именно всплеск трат может спровоцировать инфляцию, а потом и гиперинфляцию. Но в Америке считают, что смогут удержать падение курса валюты в разумных пределах. Аналитики ориентируются на просадку немногим более 2%. А это в рамках мировой экономики не так много.

Что же касается российских аналитиков, то они уже предсказывают обвал доллара. И ждут весеннего укрепления курса рубля.





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