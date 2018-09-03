Аналитики предсказали мировой финансовый кризис

На пороге катаклизма

сегодня в 17:31, просмотров: 1228

Всегда важнее то, что происходит в твоей стране, а не за рубежом. Но экономика, сколько бы и где бы ни говорили о ее суверенитизации, глобальна. А значит, оценивая будущее российской экономики, обязательно следует принимать в расчет тенденции, разворачивающиеся в экономике мировой. А над ней сгущаются тучи.

фото: AP

Сомнений в том, что мировую экономику ждут потрясения, практически не остается. Все громче звучат взрывы мировой торговой войны. На днях американский президент Дональд Трамп, знаменосец этой войны, заявил о том, что подготовлен новый пакет торговых пошлин на китайские товары, на этот раз объемом $200 млрд.

Что интересно, хотя капитаны американской экономики предупреждают о глобальной опасности подобных действий, американский рынок в целом пока скорее благодушен, его больше волнуют показатели американской экономики, а они вполне довоенные. Но это значит, что, когда американские рынки ощутят потери от торговой войны, будет взрыв. А рынки за пределами США уже вовсю потряхивает. И не только из-за торговой войны, которой американский президент грозит всему миру. Есть и специфические для отдельных регионов причины.

Европа недавно торжественно объявила окончание греческой трагедии. Но ей есть замена. И даже не одна. Теперь европейским финансам угрожает прежде всего Турция. С начала года лира обесценилась почти на 50%. Главная причина — турецко-американский политический кризис, спусковым крючком которого послужил арест в Турции американского проповедника Эндрю Бенсона: в ответ последовали американские санкции. Турция не входит в зону евро, но турецкий экономический кризис, исход иностранных инвесторов, наложившись на рост доллара из-за политики ФРС, породил эффект домино. Под ударом оказались индийская рупия и даже новозеландский доллар. Кризис вернул в повестку дня бюджетно-долговые проблемы стран Южной Европы — в Италии биржевые показатели уже снижаются.

На другом континенте новый дефолт угрожает Аргентине. Ее Центробанк, пытаясь предотвратить обвальное падение песо, поднял ключевую ставку до 60%! Это уже признание масштабного экономического кризиса. Очередь может дойти и до Бразилии.

Каков общий вывод? Есть аналитики, считающие, что запущен механизм приближения мирового финансового кризиса. Но пока больше похоже, что прав нобелевский лауреат по экономике Пол Кругман, говоривший об опасности нового азиатского экономического кризиса. Прежний памятен 1998 годом. Суть в том, что кризисом могут быть поражены прежде всего развивающиеся страны, именно они будут в первых рядах пострадавших от оттоков капиталов по турецкому образцу и от мировых торговых войн. Особенно пострадают государства, чья экономика неустойчива и привязана к мировой конъюнктуре.

Кругман Россию прямо не называл, но понятно, что она под угрозой. Отечественная экономика слаба, ЦБ опять снизил прогнозные показатели роста. В ту же сторону давят и санкции, которых в ближайшем будущем будет еще больше.

Что этому противопоставляется? На словах — растущая либерализация экономики, на деле же государство решительно обустраивается на капитанском мостике нашего экономического корабля, именно оно определит основные инвестиционные цели, реализовывать которые станут не столько госкомпании, сколько крупнейшие частные компании, ресурсы которых будут мобилизованы.

Ответ на угрозу нового кризиса — усиление стратегических позиций государства в экономике. Возможно, подобное развитие событий в России безальтернативно. Но тогда возникают два вопроса: насколько компетентно государство в определении конкретных стратегических проектов и сумеет ли оно ограничить свои властные претензии, оставив достаточно простора для предпринимательской инициативы?





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