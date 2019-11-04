аналитики озвучили прогноз на неделю, новости

В Украине, несмотря на начало отопительного периода, стоимость гривни остается в стабильном диапазоне около 25 грн/$. В первую неделю ноября аналитики ожидают «штиль», а уже через пару недель на стоимость валюты будут влиять ситуация с госбюджетом и сотрудничество с МВФ.

OBOZREVATEL разобрался, чего ждать украинцам от курса доллара в ближайшее время.

Широкий диапазон: как и почему изменится курс доллара

Ситуация на валютном рынке в Украине, несмотря на старт отопительного сезона, период активных выплат по кредитам и традиционных осенних девальвационных настроений остается в крайне узком диапазоне. Гривня сохранила позицию около знаковой отметки в 25 грн/$.

«Вероятно, в ближайшее время гривня войдет в более широкий диапазон движения – 24,6–24,8 гривен за доллар», – прогнозирует руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин.

Это происходит на фоне сообщения о том, что платежеспособные банки Украины за первые девять месяцев 2019 года получили более 1,9 млрд долларов прибыли, то есть в 4,4 раза больше, чем за аналогичный период 2018 года. «Новости предыдущих дней продолжают нести позитив рынку. Приток внешних инвестиций сохраняется, что поддерживает гривню», – поясняет эксперт.

Коллега Шевчишина из компании «Альпари» Вадим Иосуб добавляет: начало месяца чаще всего проходит тихо и спокойно. Мол, основные выплаты и платежи уже произведены, в связи с чем активность на рынке снижается. Этого мы и ожидаем в ближайшую неделю.

«В начале следующей недели будет проходить аукционы ОВГЗ (облигации внешнего государственного займа. – Ред.), на них будут предлагаться длинные бумаги, из-за которых и формируется спрос на гривню. В связи с этим особой поддержки в этот период она не получит. Сам аукцион позволит гривне формировать импульс на размере нескольких десятков копеек, не более того», – делится прогнозом Иосуб.

По оценкам эксперта, наиболее вероятный курс на следующую неделю – 24,8 грн/$. При этом, что интересно, в паре с евро гривня имеет меньше потенциала. На следующей недели, в связи с сезонным спросом на евро, улучшается динамика экономики со стороны Европейского Союза. «Евро будет укреплять свои позиции, и демонстрировать небольшой рост относительно гривни. Таким образом, к концу следующей недели мы можем ожидать евро возле отметки в 28 гривен», – отмечает эксперт.

Финансовый аналитик Егор Комов также соглашается: доллар в первую неделю ноября может достичь отметки в 25 грн/$. «Сейчас видим относительно стабильную ситуацию. В более долгосрочной перспективе ключевыми факторами, которые будут влиять на курсовую ситуацию, станут: что будет в проекте государственного бюджета ко второму чтению и когда его примут, какие сигналы получим от МВФ и сможет ли правительство продолжить сотрудничество», – отмечает эксперт.

Почему доллар влияет на всех

Стоимость валюты отображается на всех украинцах, даже если они не бывают за границей и ни разу в жизни не держали в руках купюры с изображением американских президентов.

Недвижимость. Весь вторичный рынок недвижимости закреплен в долларах. И хотя по закону сделки можно проводить только в гривне, продавцы изначально называют ценник в валюте. Для примера, квартиру за $30 тысяч в апреле прошлого года можно было купить за 840 тысяч гривен, а сейчас – всего за 735 тысяч. Экономия составит 105 тысяч гривен.

Импорт. Примерно пятая часть потребительской корзины украинца – импортная продукция. Моющие средства, фрукты, овощи, мучные изделия и даже сало покупают за границей. И тратят на это доллары, поэтому и цены отображаются в валюте. Ревальвация позволяет снижать цены в магазинах. Следовательно, такая тенденция также позволяет снизить общий уровень инфляции в стране.

Авто. Также фактически весь авторынок зафиксирован в валюте. Машины привозят из-за границы, поэтому и продают их в привязке к доллару.

Бензин. До 85% светлых нефтепродуктов Украина покупает за доллары, поэтому от курса зависят и цены на бензин на украинских АЗС. Следом за бензином измениться может и стоимость транспортировки, ее также закладывают в конечные ценники. Так, если курс доллара снижается на 10 копеек, то стоимость бензина должна уменьшиться на 7 копеек.

Правда, продавцы зачастую не спешат корректировать ценники. Во-первых, запас «прочности» составляет около двух недель. За это время закончится топливо, купленное еще при старом курсе. Во-вторых, для бизнеса более низкий курс доллара дает возможность заработать на продажах бензина больше.

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