Аналитики: мировая экономика столкнулась с огромными рисками



Эксперты швейцарского банка Julius Baer заявили о том, что глобальная мировая экономика погрузилась в позднюю стадию делового цикла, который характеризуется ростом доходностей на рынках и повышенными рисками. Как сообщает replyua.net, аналитики прогнозируют рост глобального ВВП по итогам 2018 года на 3,8% и его замедление до 3,6% в 2019 году. Темпы экономического подъема в США будут составлять соответственно 2,9% и 2,8%, еврозоны – 2,1% и 1,7%.

Отмечается, что Соединённые Штаты по-прежнему остаются локомотивом подъёма экономики, однако в европейских странах наблюдается ухудшение показателей, а в некоторых развивающихся странах эксперты зафиксировали сильное замедление экономического роста. При этом аналитики уверены, что главные риски в мировой экономике сейчас связаны только с политикой Вашингтона. Они напомнили, что ранее США ввели санкции против Ирана, начали торговые споры со многими странами, создали значительные риски для евро.

Однако в то же время аналитики подчеркнули, что риски в мировой экономике также создаются из-за проблем с бюджетом в Италии и из-за выхода Великобритании из Евросоюза. «Также сохраняется вероятность дефолта в Турции, который может вызвать цепную реакцию на развивающихся рынках и спровоцировать новый масштабный кризис», — сообщили в швейцарском банке.



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