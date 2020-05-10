Аналитик спрогнозировал курс доллара в Украине

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Через неделю наличный доллар может торговаться около 26,6/26,9 грн

На этой неделе курс доллара к гривне умеренно снизился на всех сегментах валютного рынка на 0,4-0,6%.



На следующей неделе в Украине будет происходить умеренное снижение курса доллара к гривне. Такой прогноз озвучил старший аналитик Альпари Вадим Иосуб, сообщает РБК-Украина в воскресенье, 10 мая.



«Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,7 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,6/26,9 грн», – сказал он.



Иосуб напомнил, что на этой неделе курс доллара к гривне умеренно снизился на всех сегментах валютного рынка на 0,4-0,6%.



Так, с пятницы по пятницу официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 26,97 до 26,82 грн (-0,6%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании «Укрдилинг», за это же время снизились с 26,94/26,97 до 26,83/26,85 (-0,4%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках снизились за неделю с 26,88/27,21 до 26,76/27,04 (-0,4%/-0,6%).



При этом спрэд между средней продажей и средней покупкой сократился с 1,2% до 1,0% за счет более быстрого снижения курса продажи по сравнению с покупкой.



Напомним, на 12 мая Нацбанк оставил неизменным курс гривны по отнощению к доллару, в то время как на межбанке американская валюта укрепилась на две копейки – до 26,84 грн/долл.



Ранее стало известно, что на этой неделе НБУ увеличил покупку валюты на межбанке в 1,7 раза по сравнению с предыдущей неделей – почти до 200 мл долларовю



Также сообщалось, что в апреле международные резервы Украины выросли на 770 млн долларов, после обвала более чем на 2 млрд долларов в марте.



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