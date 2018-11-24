Аналитик спрогнозировал курс доллара в Украине на конец осени

До конца осени курс доллара к гривне будет около 27,7 грн/долл., полагает аналитик / Reuters

Старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб считает, что до конца ноября в Украине курс доллара может составить около 28 гривен за «бакс» (на 23 число НБУ установил курс на уровне 2777,4898).

В нашей стране до 30 ноября курс доллара может составить приблизительно 27,7 грн/долл., рассказал эксперт «Обозревателю».

«На ближайшую неделю мы ожидаем стабилизации курса доллара к гривне вблизи текущих уровней. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,7 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,7/28,0 грн», — заявил собеседник.

Ранее стало известно, что в утвержденном Верховной Радой законопроекте о государственном бюджете Украины на 2019-й курс гривны к доллару к концу следующего года прогнозируется немного выше 29 грн/долл.





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