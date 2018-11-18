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Аналитик спрогнозировал, когда курс доллара к гривне перешагнет новую психологическую отметку

Курс валют 18 Ноя 2018
Аналитик спрогнозировал, когда курс доллара к гривне перешагнет новую психологическую отметку
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Курс доллара к гривне может перешагнуть новую психологическую отметку до конца 2018-го, полагает аналитик / Reuters

Аналитик Егор Комов считает, что до конца 2018 года в Украине курс доллара может перешагнуть психологическую отметку в 28 гривен за «бакс» (на 19 число НБУ установил курс на уровне 2775,4970).

В нашей стране до 25 ноября курс доллара может составить около 27,7 грн/долл., рассказал эксперт «Обозревателю».

«Сейчас ситуация на рынке, баланс спроса и предложения — в пользу украинской валюты…», — отметил собеседник.Ранее стало известно, что в одобренном Кабинетом министров проекте государственного бюджета Украины на 2019-й говорится, что к концу следующего года курс гривны к доллару превысит 29 грн/долл.



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