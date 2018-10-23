Аналитик сказал, как в Украине скоро изменится курс доллара

В Украине курс доллара до 27 октября немного повысится, полагает аналитик / Reuters

Аналитик Егор Комов спрогнозировал, что в Украине курс доллара до субботы, 27 октября, повысится до отметки в 28,2 гривен за «бакс» (на 23 число Нацбанк установил курс доллара на уровне 28,08 грн/долл.).

В нашей стране возможное подорожание доллара сгладили позитивные новости от Международного валютного фонда, рассказал эксперт «Обозревателю».

«К концу месяца традиционно увеличивается спрос на валюту. Сейчас можно говорить о позитивных факторах — новость о новой программе сотрудничества от МВФ. Однако, судя по ожиданиям бизнеса, думаю, кардинально на ожидания это не повлияет (прогнозировалось подорожание доллара — Ред.)», — отметил собеседник. Ранее стало известно, что в одобренном Кабинетом министров проекте государственного бюджета Украины на 2019-й говорится, что к концу следующего года курс гривны к доллару превысит 29 грн/долл.





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