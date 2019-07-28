аналитик рассказал, почему доллар стремительно дешевеет

Курс гривны к доллару / УНИАН

С начала грядущей недели курс доллара по отношению к гривне снизится.



Соответствующий прогноз озвучил старший аналитик финансовой компании «Альпари Вадим Иосуб, сообщает портал РБК-Украина.

По его словам, с 29 июля на межбанковской валютной бирже, доллар может торговаться в пределах 25,0−25,1 гривен за доллар, а наличный доллар в банках — 24,9 гривен — 25,2 гривен за доллар. Иосуб полагает, что в течение минувшей недели курс доллара снизился на всех участках валютного рынка на 1,3%-2,1%.

«При этом потенциал укрепления гривны еще не исчерпан», — подытожил аналитик.

Напомним ранее финансовый эксперт Тарас Козак рассказал, как и почему курс доллара может рухнуть до 20 гривен. Ранее экономист Александр Охрименко предупредил о рисках девальвации гривны.









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