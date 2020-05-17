Аналитик озвучил прогноз курса доллара на неделю

Фото: Страховые компании Украины

Доллар в Украине дешевеет, несмотря на пандемию и карантин

На этой неделе курс доллара к гривне умеренно снизился на всех сегментах валютного рынка на 0,5-0,8%.



На следующей неделе в Украине ожидается умеренное снижение курса доллара к гривне. Такой прогноз озвучил старший аналитик Альпари Вадим Иосуб, сообщает РБК-Украина в воскресенье, 17 мая.



«Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,4 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,4/26,7 грн», – сказал он.



Иосуб напомнил, что устойчивое снижение курса доллара длится с 27 марта, когда он достиг своего локального максимума вблизи 28,2 грн. По его словам, причиной стало снижение ажиотажного спроса на валюту населения, а также снижения спроса со стороны импортеров. В последние дни снижение доллара вновь ускорилось, курс достиг минимума с 16 марта. А принятие «антиколомойского» закона приближает сроки заключения нового соглашения с МВФ.



«В среднесрочной перспективе укрепление гривны продолжится», – добавил Иосуб.



За минувшую неделю курс доллара к гривне умеренно снизился на всех сегментах валютного рынка на 0,5-0,8%.



Так, с пятницы по пятницу официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 26,82 до 26,68 грн (-0,5%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании Укрдилинг, за это же время снизились с 26,82/26,84 до 26,61/26,63 (-0,8%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках снизились за неделю с 26,76/27,05 до 26,60/26,87 (-0,6%/-0,7%).



При этом спрэд между средней продажей и средней покупкой сократился с 1,1% до 1,0% за счет более быстрого снижения курса продажи по сравнению с покупкой.



Напомним, в течение недели 12-15 мая НБУ уменьшил покупку валюты на межбанковском валютном рынке до $161,5 млн не проводил интервенций по продаже валюты.



Также на 18 мая Нацбанк укрепил курс гривны более чем на 4 копейки по отношению к доллару – до 26,63 грн/долл.



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