Аналитик объяснил, чем закончится коронавирусный кризис для России

Течение коронавирусной пандемии в России естественно, оно приведет к одному из двух сценариев развития.

Развитие пандемии

Пандемия COVID-19 в России развивается естественным путем, несмотря на решения властей. Со статистической точки зрения ничего особенного не происходит, считает аналитик Анатолий Несмиян.

По его мнению, коллективный иммунитет постепенно формируется не только в РФ, но и во всем мире. В среднем на Земле переболели уже почти 40%, а еще через пару недель этот показатель достигнет 50%, полагает эксперт. После этого пандемия пойдет на спад. В России, которая вошла в нее позже, уровень в 50% достигнут к июлю, отмечает Несмиян.

По его словам, в зависимости от особенностей стран коллективный иммунитет возникает после того, как заболевает от 20 до 40% населения. Болезнь развивается, пока не затронет этого количества, а потом идет на убыль. Несмиян назвал этот сценарий классическим для сезонных вирусных болезней.

Аналитик считает, что развитие болезни в РФ не имеет специфических отклонений от обычных сезонных эпидемий. Она развивается стандартно. «Есть вполне рабочие природные механизмы отбраковки популяции, которые работают как часы», — пояснил он.

Вирус и экономика

Насмиян добавил, что в нынешней ситуации решаются задачи, не связанные с медициной. Коронавирус «уронил» мировую экономику. Для ее реабилитации необходимы стресс и принудительное уничтожение избыточной части, поскольку «у капитализма свои законы», подчеркнул эксперт.

По его оценке, после окончания эпидемии экономики разных стран упадут в пределах 7-15%. Карантинные меры заменили действия, аналогичные короткой и разрушительной войне, пояснил Несмиян. По его мнению, карантин выполнил задачу — мировая экономика потеряла около 10%, она просядет еще на 2-3%. Этого достаточно для ее перезапуска, полагает он.

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Этот процесс приведет к перебалансировке: некоторые субъекты мировой и региональных экономик уйдут с рынка, некоторые сократят присутствие, другие появятся. Для первых это станет катастрофой, которая будет развиваться как вторичная волна кризиса, полагает аналитик.

По его мнению, Россия попадет в их число. По этой причине после отмены ограничений страну ждет временная стагнация, за которой последует вторая волна кризиса. Она будет носить структурный характер, что выразится в перераспределении собственности и изменении баланса. В процессе некоторые элитные группы лишатся собственности и власти. Освободится место для новых игроков, поясняет Несмиян.

Пока невозможно спрогнозировать, повлияют ли изменения на модель отечественной экономики. Если она изменится, то появится шанс на развитие. Если нет, то Россию ждет повторение кризиса, считает аналитик.

Несмиян полагает, что нынешний кризис приведет к «сносу» нынешнего правящего сословия и смене экономической парадигмы или к «осциллированию системы с последующим ее разрушением». Подобное развитие он назвал закономерным.





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