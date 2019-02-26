Амурское правительство запустило региональную программу защиты прав потребителей — Амурская правда

Программа создана согласно поручению президента России Владимира Путина разработать в стране до 2030 года государственную политику защиты прав потребителей. За последние годы в области на 30 процентов снизилось число обращений от амурчан с жалобами на товар или услугу. При этом в муниципалитетах нет контролирующих органов и специалистов для защиты прав потребителей.





— Все мы потребители, и каждый из нас рано или поздно стакивается с товарами и услугами ненадлежащего качества. Проблема в том, что большинство из нас не знает, как поступить в такой ситуации из-за низкой правовой грамотности. Особенно ситуация усугубляется с появлением новых сегментов потребительного рынка, таких как электронная коммерция. Региональная программа поможет решить проблему незнания потребителей своих прав и безнаказанности предпринимателей. Особенно это касается муниципальных образований, где работа по защите прав потребителей выстроена очень слабо, — прокомментировала первый зампред правительства Амурской области Татьяна Половайкина.





До конца года при каждом МФЦ в муниципалитетах и их администрациях начнутся консультации. Амурские предприниматели поучаствуют в конкурсе на проверку знаний в сфере защиты прав своих клиентов, а покупателям откроют доступ к информационной базе, чтобы повысить их финансовую грамотность.





На постоянной основе в Приамурье планируют проводить обучающие семинары, лекции и вебинары. В особых случаях потребителям бесплатно проведут экспертизу товаров и окажут правовую помощь, а бизнесменов научат до суда решать конфликты и споры с клиентами.





Обратиться с жалобой на некачественный товар или услугу амурчане могут на горячую линию регионального управления Роспотребнадзора по телефону 8 (4162) 20-20-20, сообщает пресс-служба областного правительства.

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