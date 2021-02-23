Amnesty International отказалась считать Навального «узником совести»

Международная правозащитная организация Amnesty International отказалась считать Навального «узником совести».

Соответствующее письмо, полученное от британского отделения данной правозащитной организации, опубликовал в сети Twitter американский журналист Аарон Матэ.

Как отмечается в документе, Алексей Навальный «публично выступал за насилие и дискриминацию» и «не отказался от таких заявлений», поэтому он больше не может считаться «узником совести».

Стоит отметить, что новая администрация США, невзирая на данную оценку Amnesty International, анонсировала введение новых санкций против России в связи с ситуацией с Алексеем Навальным. Об этом сегодня, 23 февраля, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Как сообщало EADaily, 20 февраля Мосгорсуд не удовлетворил апелляцию на замену оппозиционеру Алексею Навальному условного срока по делу «Ив Роше» на реальный. Выездное заседание проходило в здании Бабушкинского суда. По ходатайству защиты Алексею Навальному зачли дополнительные полтора месяца нахождения под домашним арестом в общий срок отбывания наказания. С учетом отбытого наказания блогер проведет в колонии два с половиной года.

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