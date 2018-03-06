Amnesty International потребовала оценить степень жестокости при разгоне вооруженных «михомайдановцев»

Правозащитная организация Amnesty International потребовала от руководство Украины провести расследование относительно действий полиции и Нацгвардии во время демонтажа палаточного городка возле Верховной Рады

Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте организации.

Отметим, что в Amnesty International потребовали оценить пропорциональность использования силы в отношении «вооруженных демонстрантов».

Amnesty International требует провести быстрое, эффективное и беспристрастное расследование событий под Верховной Радой 3 марта 2018, которое позволит проанализировать пропорциональность использования силы в отношении вооруженных демонстрантов и расследовать сообщения о чрезмерном, неизбирательном и произвольном использовании силы против мирных демонстрантов и журналистов работниками Национальной полиции и Национальной гвардии», — сказано в заявлении.

«Любое применение силы в отношении мирных демонстрантов и журналистов, а также непропорциональное применение силы против вооруженных демонстрантов недопустимо», — считают правозащитники.

Они заметили, что несколько журналистов пожаловались на препятствование профессиональной деятельности и применение силы против них во время демонтажа городка.

«Так, против журналиста Сергея Нужненко был применен газовый баллончик, когда он снимал действия полиции под Верховной Радой… Другой журналист, Богдан Кутепов, сообщил о том, что сотрудник полиции ударил его по ноге и препятствовал выполнению его профессиональных обязанностей», — уточнили в организации.

Напомним, 3 марта, полиция разогнала палаточный городок возле здания Верховной Рады. В палатках под Радой полиция нашла девять боевых гранат, «коктейли Молотова» и пять дымовых мин.

Патрульного полицейского, применившего слезоточивого газа против журналиста при разгоне палаточного городка, отстранили от работы.

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