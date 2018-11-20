АМКУ закрыл дело о монополии ДТЭК Ахметова

Комитет якобы не нашел в действиях холдинга нарушений законодательства

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Антимонопольный комитет не признал холдинг ДТЭК Рината Ахметова монополистом на рынке электроэнергии и продлил рассмотрение этого дела до 18 декабря. Об этом сообщил журналист сайта Наші Гроші Юрий Николов в Faceboook, присутствовавший на заседании комитета.

Комитет закрыл дело в связи с недоказанностью злоупотреблений ДТЭК, отметил он.

«Действия группы компаний ДТЭК, которые заключались в закупке энергетического угля в течение первого полугодия 2015 года по завышенной цене не повлияли на условия оборота товара на рынке генерации электрической энергии и не привели к ограничению конкуренции. Также они не привели к росту сетей оптово-распределительных центров (ОРЦ) и не принесли никаких убытков отдельным лицам или обществу», — говорится на слайдах презентации АМКУ.

Кроме того, в комитете заявили, что действия ДТЭК, которые заключались в увеличении сроков ремонта ТЭС, были обусловлены «объективными обстоятельствами и не являются нарушением законодательства».

Укрэнерго и НКРЭКУ были не согласны с выводами регулятора, сообщил Николов.

По решению регулятора, Укрэнерго в течение нескольких недель должно предоставить письменный отзыв по каждому пункту с предварительными выводами.

Напомним, ранее Антимонопольный комитет перенес рассмотрение дела о монопольном статусе компаний Ахметова на 20 ноября в связи с тем, что представители НКРЭКУ не явились на заседание.

АМКУ в 2015 году начал разбирательство по вопросу о монопольном положении энергохолдинга ДТЭК на рынке электроэнергии. По словам главы ведомства Юрия Терентьева, комитет не рассматривает тепловую генерацию как отдельный рынок, однако это не препятствует открытию дела.

ДТЭК — крупнейшая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины. Она была создана 2005 году. Входит в состав финансово-промышленной группы СКМ Рината Ахметова. В угольный блок ДТЭК входят ДТЭК Павлоградуголь (объединяет 10 шахт), ДТЭК Добропольеуголь (5 шахт), ДТЭК Шахта Комсомолец Донбасса, ДТЭК Ровенькиантрацит (6 шахт и 3 обогатительные фабрики), ДТЭК Свердловантрацит (5 шахт и 3 обогатительные фабрики), Шахта Белозерская и пять обогатительных фабрик. Предприятия ДТЭК Шахта Комсомолец Донбасса, ДТЭК Ровенькиантрацит и ДТЭК Свердловантрацит остались на временно оккупированной территории Донбасса. Также компания владеет 9 из 14 ТЭС в Украине.

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