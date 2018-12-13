АМКУ рекомендует расширить перечень лекарств по референтным ценам — Depo.ua

Министерству здравоохранения рекомендуют расширить референтное ценообразование на все препараты, входящие в Национальный перечень основных лекарственных средств

Соответствующее решение принял Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) на заседании 13 декабря, сообщает Depo.ua.

По словам государственного уполномоченного АМКУ Светланы Панаиотиди, эти рекомендации утверждены для развития конкуренции на рынке лекарственных средств, входящие в Нацперечень и закупаются за средства государственного и/или местных бюджетов.

Также АМКУ рекомендует МЗ внедрить электронные реестры пациентов по направлениям заболеваний, которые лечатся за средства государственного и/или местных бюджетов.

«Также обсудили с МЗ вопрос биоэквивалентности лекарственных средств и шагов и планов, которые министерство делает на пути в решении этого вопроса», — написала Панаиотиди.

Напомним, Кабинет министров Украины принял Стратегию реализации государственной политики обеспечения населения лекарственными средствами на период до 2025 года.





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