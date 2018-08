Американцам объяснили, почему невозможно завоевать Россию

Американский специализированный ресурс We are the Mighty, освещающий военную тематику, рассказал своим читателям, с какими сложностями столкнутся те, кто попытается захватить такие страны, как США, Россия, Индия, Китай и Афганистан.

По мнению авторов публикации, завоевать нашу страну не представляется возможных из-за огромной территории, сурового климата, многочисленной армии. Отдельно отмечается особая ментальность русских, которые «скорее уничтожат свою страну, чем оставят ее какому-либо захватчику», поэтому потенциальному агрессору необходимо иметь в виду, что сражаться придётся с каждым человеком на всех 11 часовых поясах.

Неприступность США помимо мощной армии и большой территории гарантирует большое количество оружия у населения.

Афганистан является сложной страной для захватчика из-за рельефа местности и многонационального населения.

Китай невозможно покорить из-за большой численности населения, размеров страны, и развитой экономики, способной воспроизводить новейшие технологические достижения других стран.

В Индии агрессору предстоит столкнуться с особенностями местной географии и климата, а также со специфической военно-морской стратегией, предусматривающей насыщение прибрежных вод подводными лодками, пишет РИА Новости.

Ранее «СП» сообщала, что в США в торжественной обстановке был подписан оборонный бюджет страны на 2019 год. Президент страны Дональд Трамп подписал документ на военной базе Форт-Драм в штате Нью-Йорк.

Бюджетом предусмотрено выделение 716 миллиардов долларов, в 2018 году эта сумма была на 24 миллиарда долларов меньше.

Военные новости: Захарова считает новый оборонный бюджет США подрывающим мировую стабильность

