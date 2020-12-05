​Американский ученый: соглашение ВРЭП выгодно мировой экономике

​Американский ученый: соглашение ВРЭП выгодно мировой экономике

После 8 лет переговоров 15 ноября состоялось официальное подписание соглашения о Всестороннем региональном экономическом партнерстве (ВРЭП), в результате чего сформировалась крупнейшая в мире зона свободной торговли, куда вошли страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Китай, Япония и Южная Корея. После вступления соглашения в силу на более 90% товаров внутри регионов будут отменены таможенные пошлины.

Бывший председатель Чикагской ассоциации центров международной торговли (WTCA), США, и заслуженный профессор Карфагенского колледжа Артур Сир (Arthur I. Cyr) в недавно опубликованной на сайте американской газеты «Дэзэрет Ньюз» (Deseret News) статье отметил, что на долю стран-участниц ВРЭП приходится почти треть мирового ВВП, и, если это соглашение будет успешным, мировая экономика извлечет из этого выгоду.

В статье говорится, что только один список стран-участниц соглашения ВРЭП впечатляет: Китай, Япония, Южная Корея, Австралия, Индонезия, Бруней, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Новая Зеландия, Филиппины, Сингапур, Таиланд и Вьетнам. Общая численность населения стран-участниц ВРЭП составляет 2,27 млрд человек, ВВП оценивается в 26 трлн долл. США, общий объем экспорта превышает 5 трлн долл. США, что составляет около 30% от общемирового объема.

Автор статьи считает, что два аспекта соглашения заслуживают особого внимания. Во-первых, правила происхождения товаров значительно упрощены и стандартизированы. По этим правилам определяют страну происхождения продукта.

На сегодняшний день правила происхождения товаров сильно различаются между странами, что приводит к образованию торговых барьеров внутри регионов и мешает транспортировке и реализации продукции. Одним из наиболее важных прорывов ВРЭП стало урегулирование сильно отличающихся друг от друга правил происхождения товаров в соглашениях о свободной торговле между отдельными странами АСЕАН и установление «принципа регионального накопления». В будущем ожидается значительное сокращение преград в цепочках поставок и сбыта.

Во-вторых, это соглашение стало первым всеобъемлющим соглашением о свободной торговле между Китаем, Японией и Южной Кореей.

russian.china.org.cn

фото: NYU Press and Palgrave/Macmillan

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