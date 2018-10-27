Американский президент Дональд Трамп назвал свою победу на выборах худшим, что могло случиться с Россией.

Сергей Шевчук cbb02d4e
Экономический подъём и размер долга — совершенно разные вещи.
При цене нефти 80 баксов за бочку будет в Нефтекачке и подъём и рост резервов, ничего удивительного.
Igor Parkanskyy
До Трампа на эту тему ещё лучше выразился Булгаков: развал и уничтожение параши у неё впереди. И вот тут никаких сомнений в отличие от бредней Трампа у нас нет.
Вася Шевченко f77d76ba
***
хочу быть честным до конца,
но убивают все надежды —
высокомерие глупца,
самоуверенность невежды.
Вася Шевченко f77d76ba
Омар Хайям хотел, наверное, сказать, что как бы человек не старался быть честным,
даже сам с собой, все равно его высокомерие (зазнайство, доходящее до глупости)
и самоуверенность (даже там, где ничего не понимаешь и не знаешь, но уверен в правоте),
убивают все надежды этого человека быть идеальным и нравиться буквально всем…
Anatoly KANEVSKY a5c44a03
как мнє кажєца, лірічєскій гєрой Омара Гияссєддіна абу-ль-Фахта ибн-Ибрагіма Хайяма в даном рубайє протівопоставляйєт свойо стрємлєнійє к істінє (хочу бить чєстним до конца) і, разрушающійє путь к істінє, умствіннийє качєства іних лічностєй, тскзть, окружающіхЪ
Вася Шевченко f77d76ba
***
Стало известно что так рассмешило Болтона на встрече с Путиным.
Болтон — Кольт Мануфактуринг
Путин — Калашников
Болтон — Дженерал Дайнемикс*,
Путин — Уралвагонзавод
Болтон — Локхид**,
Путин — Союзмультфильм
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*General Dynamics Corporation — американская компания, один из крупнейших мировых производителей военной и аэрокосмической техники.
**Lockheed Martin Corporation — американская военно-промышленная корпорация, специализирующаяся в области авиастроения, авиакосмической техники, судостроения, автоматизации почтовых служб и инфраструктуры и логистики аэропортов