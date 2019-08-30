Американский фокус: доллар США сильно вырос против основных валют — 30 август 2019

Доллар США заметно вырос против основных валют, в то время как офшорный китайский юань готовится зафиксировать свое крупнейшее месячное снижение за последние 25 лет, поскольку две страны готовились к введению новых ответных тарифов в воскресенье.

В настоящее время индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из 6 основных валют, торгуется с повышением на 0,52%, на уровне 99,02, вблизи максимума середины мая 2017 года.

Планируется, что в воскресенье вступит в силу дополнительный 5-процентный тариф на $125 млрд. товаров из Китая. Тариф затронет множество потребительских товаров, от смарт-колонок до кроссовок. Инвесторы опасаются, что обострение торгового спора может привести экономику США к рецессии.

Но в пятницу торговые опасения были подавлены после того, как две страны в четверг обсудили предстоящие личные переговоры в сентябре, и Китай отказался комментировать, будет ли он таким же образом реагировать на последний раунд тарифов президента США Дональда Трампа.

«Независимо от того, что команда Трампа хочет для доллара, он будет продолжать расти, пока мировая экономика «тонет». Это естественная функция валютных рынков — возвращать деньги обратно в США, когда мировая экономика пошатывается. Потоки капитала мобильны, и основным источником спроса на доллары США являются не иностранцы, а американские инвесторы, сокращающие вложения за пределами США», — сказал Марк Маккормик, глава международной валютной стратегии TD Securities.

Поддержку доллару также оказал отчет о том, что потребительские расходы США существенно выросли в июле, поскольку домохозяйства купили ряд товаров и услуг. Но хотя это может развеять некоторые опасения рецессии, сильные темпы потребления вряд ли будут поддерживаться на фоне умеренного роста доходов.

Евро существенно снизился против доллара США, преодолев отметку $1.10 впервые с середины мая 2017 года, что было вызвано срабатыванием большого количества стоп-ордеров при пробое минимума текущего года. Давление на пару EUR/USD также оказывало повсеместное укрепление американской валюты.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade





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