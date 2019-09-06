Американский фокус: Доллар остается под давлением после выхода неоднозначного отчета по рынку труда США — 06 сентябрь 2019

Доллар в пятницу упал против корзины валют, держась выше недельного минимума, так как смешанный отчет по рынку труда в США в августе укрепил мнение о замедлении роста и возможности дальнейшего снижения процентных ставок Федерального Резерва.

Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл в ходе своего заявления сказал, что поворот центрального банка в этом году к снижению процентных ставок помог поддержать экономический рост в США.

“Наша обязанность — использовать наши инструменты для поддержки экономики, и это то, что мы будем продолжать делать», — сказал Пауэлл

Американская и мировая экономика вряд ли попадут в рецессию, сказал он, но они сталкиваются с рисками и “перекрестными ветрами”, в том числе от торговой неопределенности.

Американские экономические данные были неоднозначными. В августе темпы роста занятости в США замедлились больше, чем ожидалось, при этом количество работающих в розничной торговле сокращалось в течение седьмого месяца подряд, но значительный рост заработной платы должен поддержать потребительские расходы и поддерживать умеренный рост экономики на фоне растущих угроз из-за торговой напряженности.

Правительство объявило, что число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 130 000 в прошлом месяце. Экономика создала на 20 000 рабочих мест меньше в июне и июле, чем сообщалось ранее. Экономисты прогнозировали рост рабочих мест на 158 000 в августе.

Прирост рабочих мест составил в среднем 156 000 за последние три месяца, но все еще выше примерно 100 000 в месяц, необходимых для поддержания роста населения трудоспособного возраста. Уровень безработицы остался неизменным на уровне 3,7% в течение третьего месяца подряд, так как все больше людей вошли в рабочую силу.

Средний почасовой заработок, часто используемая экономистами в качестве основного показателя инфляции, вырос больше, чем ожидалось, в период с августа по июль, поскольку прирост на 0,4% превысил ожидания увеличения на 0,3%.

Индекс доллара находится на пути к снижению на -0,67%, что является его самым большим недельным снижением с июня.

Доллар США утратил позиции по отношению к своим конкурентам, так как глобальная напряженность на этой неделе уменьшилась, особенно в том, что Китай и США согласились на торговые переговоры на высоком уровне в октябре.

Аппетит к риску повысился после того как лидер Гонконга Кэрри Лэм заявила, что спорный закон об экстрадиции, вызвавший массовые протесты в городе, был отозван, а также после того как

Участники торгов также продолжают следить за политической неопределенностью в Британии, так как до выхода пятой по величине экономики мира, выходящей в Европейский Союз, осталось 55 дней.

В четверг премьер-министру Великобритании Борису Джонсону был нанесен удар, когда его брат Джо Джонсон объявил о своем выходе из кабинета министров,

Тем не менее, глобальная напряженность не рассеялась, поэтому остаются некоторые основные ставки по доллару и иене.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade





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