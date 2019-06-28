Американские конгрессмены приедут в Киев, чтобы пообщаться с Зеленским — новости политики

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В Украине, кроме встречи с президентом конгрессмены также планируют пообщаться с украинскими активистами – борцами против коррупции и представителями неправительственных организаций, которые продвигают демократию в стране.

Стени Гоер / REUTERS

На следующей неделе делегация из пяти конгрессменов США планирует посетить Украину.

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Визит станет знаком поддержки демократии в Европе перед лицом российской агрессии, говорится на официальной странице главы делегации и лидера большинства Палаты представителей США Стени Гоера, передает “Голос Америки”.

«Мы должны серьезно относиться к угрозам демократии изнутри и извне. Мы не позволим российской агрессии продвигаться бесконтрольно и мы должны работать вместе, чтобы укрепить наши основополагающие демократические учреждения», — заявляет конгрессмен.

В Украине, кроме встречи с президентом Владимиром Зеленским, конгрессмены также планируют пообщаться с украинскими активистами – борцами против коррупции и представителями неправительственных организаций, которые продвигают демократию в стране.

«Делегация также обсудит чрезвычайно важные вопросы энергобезопасности с главой «Нафтогаза» Андреем Коболєвим. К тому же, делегация посетит Бабий Яр – место массового убийства евреев во времена Холокоста и возложит цветы на Майдане в память о погибших протестующих», — говорится на странице конгрессмена.

«Соединенные Штаты вместе с нашими европейскими союзниками поддерживают демократию, — говорит Гоер. – Эта делегация обратится с четким посланием нашим союзникам, что Соединенные Штаты привержены НАТО и принципу коллективной обороны».

В рамках европейского турне, кроме Украины, конгрессмены посетят Данию, Венгрию и Люксембург.

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