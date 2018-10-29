Американские компании прибудут на Украину в поисках деловых партнеров

Министерство торговли США в сотрудничестве с Американо-украинским деловым советом (USUBC) организовало визит делегации представителей американских компаний в Киев на двухдневную программу, которая состоится в Fairmont Grand Hotel в 9:45 (совпадает с мск).

Удар без сдачи: Россия вводит санкции, которые нанесут ущерб Украине В состав этой делегации вошли представители 12 ведущих американских фирм, занимающихся сельским хозяйством, энергетикой и инфраструктурой.

Целью посещения делегацией Украины является поиск потенциальных партнеров и возможностей для нового бизнеса.

Сегодня экономика Украины переживает не лучшие времена. Дефицит бюджета вынуждает Киев обращаться за помощью к Международному валютному фонду (МВФ) и балансировать новый проект бюджета за счет самых незащищенных слоев населения, занижая прогнозный показатель инфляции, размер прожиточного минимума и откладывая индексацию социальных стандартов.

В связи с этим правительство Украины стремиться повысить уровень международного делового сотрудничества и притока инвестиций. Так, 25 октября Антимонопольный комитет Украины разрешил британской компании Salic UK, которая является дочерним предприятием компании The Saudi Agricultural & Livestock Investment Co из Саудовской Аравии, приобрести целый ряд фирм, входящих в агрокомплекс «Мрия». По мнению президента Украины Петра Порошенко, это стало одной из самых экономически выгодных сделок в сельскохозяйственном секторе за период независимости страны.

Впрочем, эксперты издания Украина.ру не разделили данной позиции, поскольку аравийские компании просто скупают земли во многих странах для обеспечения собственной продовольственной безопасности.

«Менеджеры компании утверждают, что для них это в первую очередь не инвестиция, а обеспечение продовольственной безопасности родной страны. Иными словами, они намерены выращивать на Украине сельскохозяйственную продукцию для последующего экспорта в Саудовскую Аравию, где природные условия не позволяют выращивать пшеницу или ячмень. По этой же причине компания Salic также рассматривает вариант строительства портового терминала в Украине для отгрузки своей продукции», — подчеркнул Дмитрий Ковалевич в статье «Украина потеряла «Мечту». Украинские земли переходят Саудовской Аравии».

Что касается международных инвестиций, то здесь также не все гладко. По словам посла Европейского союза на Украине Хьюга Мингарелли, международные инвесторы будут обходить Украину стороной, пока в стране не установится верховенство права и закона. А, как отметил управляющий партнер компании Ernst & Young на Украине Алексей Кредисов, 88% потенциальных инвесторов считают, что взяточничество и коррупция находятся на опасно высоком уровне.

Кроме того, недавно Украина потеряла торгового партнера в лице РФ, когда президент России Владимир Путин подписал указ об экономических ограничительных мерах в отношении Киева. Предположительно, санкции могут коснуться бизнесменов Украины, которые, хоть и делают вид, что разорвали отношения с Россией, по-прежнему зависят от сотрудничества с ней.

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