Американская нефть резко подешевела. Что случилось? :: Новости — РБК

Беспокойство относительно возможного снижения спроса обрушило техасскую марку нефти ниже $50 за баррель. Аналитики предупреждают, что падение цен на нефть замедлит рост добычи сланцевой нефти. Акции нефтяников пошли вниз

Добыча нефти в США

(Фото: пользователя cclark395 с сайта flickr.com)

Цены на техасский сорт нефти WTI впервые за 14 месяцев опустились ниже $50 за баррель. Настроения инвесторов — и без того пессимистичные из-за роста предложения в США — еще больше ухудшил обвал на рынке акций. WTI подешевела на 2,58%, до $49,88. Котировки Brent опустились на 1,11%, до $59,61 за баррель. На момент написания заметки удешевление всех сортов нефти продолжается.

«Рынок нефти вновь попал под давление, — процитировал Bloomberg товарного стратега ING Bank Уоррена Паттерсона. — По большей части снижению котировок способствовало падение на внешних рынках. Среди факторов, специфичных для рынка нефти, пока нет явных признаков сокращения предложения».

Почему дешевеет нефть

Цены на нефть двигаются преимущественно вниз с начала текущего квартала. С третьего октября 2018 года котировки WTI обвалились почти на 35%, Brent подешевела на 31%.

Первоначальным поводом для снижения стал более значительный, чем ожидалось, уровень добычи в крупнейших странах-производителях нефти. В августе Соединенные Штаты увеличили добычу до рекордного уровня 11,35 млн барр./сутки, отобрав у России звание крупнейшего производителя нефти в мире. В октябре производство нефти в России достигло рекордного уровня за весь период после распада Советского Союза, составив 11,41 млн барр./сутки.

В последнее время производители предпринимают усилия по сокращению добычи. В начале декабря ОПЕК+ приняла решение уменьшить производство на 1,2 млн барр. начиная с января следующего года. Однако это не изменило настроения игроков рынка нефти: они не верят, что этого будет достаточно, чтобы предотвратить образование избытка предложения в 2019 году.

Давление на рынок оказывает и обеспокоенность инвесторов в отношении возможного снижения спроса на нефть. Источником этих опасений являются вялые данные по экономике Китая и Европы, заставляющие участников рынка предположить, что мировая экономика находится на пути к замедлению. Это негативно повлияет на спрос на сырьевые товары, включая нефть.

Сколько нефти есть у США

Трейдеры внимательно отслеживают динамику запасов в американском хранилище Кушинг, который является пунктом доставки по фьючерсным контрактам. Последние данные за неделю до восьмого декабря показывают, что запасы нефти в Кушинге увеличились еще на 1,1 млн барр, до 39,4 млн барр. «Запасы в Кушинге оказались выше, чем ожидалось. Это определенно указывает на рост предложения и ослабление спроса», — отметил аналитик в Price Futures Group Фил Флинн.

Согласно ожиданиям Управления энергетической информации США (EIA), в январе следующего года добыча в семи ключевых сланцевых регионах страны вырастет до рекордного уровня 8,2 млн барр./сутки.

«Мы видим сочетание неуверенности в том, будет ли сокращения добычи достаточно, и сомнений относительно роста предложения», — заявил вице-президент департамента рыночных исследований в Tradition Energy Юджин МакГиллиан в разговоре с корреспондентом The Wall Street Journal.

Сегодня цены на нефть продолжили двигаться вниз. На момент написания статьи котировки WTI опустились на 2,85%, Brent подешевела на 2,5%. Вслед за нефтью вниз устремились акции нефтедобывающих компаний. В частности, Chesapeake Energy в пятницу потеряла в капитализации 9,69%, а в понедельник еще 3,43%. Бумаги другой нефтедобывающей компании Southwestern Energy за два дня подешевели на 8,43% и 4,74% соответственно.

Пострадает ли сланцевый сектор

Сокращение производства, о котором договорились в ОПЕК+, пока не особо поддерживает цены на нефть. Это рушит надежды многих сланцевых компаний в США. Перспектива того, что цены на нефть останутся у отметки $50 за баррель ставит под вопрос бурный рост добычи на сланцевых месторождениях.

В МЭА ожидают, что в 2019 году добыча нефти в США вырастет на 1,3 млн барр./сутки. Однако происходящее на рынке нефти может существенно cкорректировать эти ожидания. «Рост добычи сланцевой нефти в США весьма чувствителен к ценам на WTI в диапазоне $40-$60 за баррель, — отметили аналитики Morgan Stanley. — Если WTI останется у текущих уровней (примерно $50 за баррель), рост в США начнет замедляться».

И если более крупные компании — ConocoPhillips или Occidental Petroleum — менее чувствительны к взлетам и падениям цен, то другие начнут замедлять рост добычи, предупреждают в Morgan Stanley. Среди них — Apache, Murphy Oil, Newfield Exploration, Oasis Petroleum, Whiting Petroleum и Chesapeake Energy.

Что будет с акциями

Консенсус Refinitiv рекомендует держать акции Chesapeake Energy, хотя и ожидает, что в ближайшие 12 месяцев они подорожают на 81,78%, до $4,09. Из всех аналитиков, входящих в консенсус, трое рекомендуют покупать, 13 держать и семеро продавать.

Аналитики также советуют держать акции Southwestern Energy. Консенсус полагает, что в течение года они вырастут на 70,44%, до $6,17. Из всех аналитиков, входящих в консенсус, трое рекомендуют покупать, 21 держать и четверо продавать.

Автор:

Валентина Гаврикова.

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