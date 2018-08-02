Американо-китайская война превращается в мировую

Торговое противостояние Пекина и Вашингтона может подтолкнуть Россию к новому кризису







Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер не исключил возможности дальнейшего увеличения пошлин на китайский импорт.

Фото Reuters





Торговая война между Пекином и Вашингтоном разгорается с новой силой. На каждую меру США Китай отвечает встречной контрмерой. Теперь Вашингтон намерен повысить торговые сборы для китайских товаров на общую сумму в 200 млрд долл. Китай призывает Штаты «вернуться к здравому смыслу», но не исключает введения встречных ограничительных мер для американского импорта. Штаты в итоге бьют сами по себе: треть китайского импорта возвращается в США под американскими брендами, напоминают эксперты. Кроме того, подобное торговое противостояние грозит колоссальным замедлением мировой экономике, а для России и вовсе обернется рецессией, предупреждают экономисты.





«Односторонние меры и попытки решить торговые споры на основе внутреннего законодательства страны навредят интересам тех, кто такие действия предпринимает», – сказал вчера в интервью китайским СМИ глава МИД КНР Ван И. По его словам, пошлины никак не помогут в решении проблемы торгового дефицита Китая и США. «Мы советуем США отказаться от шантажа, потому что против Китая это не работает», – говорит официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан. Действия Вашингтона ведут только к разрушению, добавляет он. «И если США будут предпринимать действия по дальнейшей эскалации ситуации, Китай, несомненно, примет необходимые контрмеры для защиты своих законных прав и интересов», – обещает китайский чиновник.





Таким образом китайцы отреагировали на заявление администрации США, которая сообщала, что список китайских товаров, подпадающих под пошлины, может быть расширен. «Президент 18 июня поручил мне определить перечень китайских товаров на 200 млрд долл. для обложения дополнительными пошлинами в 10%… На этой неделе президент предписал мне, чтобы я рассмотрел увеличение предложенного уровня с 10 до 25%», – сообщил торговый представитель США Роберт Лайтхайзер.





Напомним, президент США Дональд Трамп ранее неоднократно указывал на проблему торгового дисбаланса между США и Китаем. По итогам 2017 года дефицит США в торговле с Поднебесной составил 376 млрд долл. Повышением пошлин на китайский импорт американский лидер надеется выровнять торговый баланс. Формально торговая война между странами началась 6 июля, когда вступили в силу взаимные повышенные таможенные пошлины. США ввели пошлину в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом поставок в 34 млрд долл. в год. В качестве контрмеры Китай в этот же день также ввел пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров. Однако американский президент не исключал возможности повышения пошлин на весь китайский импорт, превышающий 500 млрд долл.





Что примечательно, торговое столкновение двух стран бьет в итоге в том числе по самим Штатам. К примеру, мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарсетти полагает, что торговая война двух стран обернется замедлением роста экономики города до околонулевых значений, хотя без торговых трений этот показатель мог бы достичь 5–6%. «Мы, несомненно, будем наблюдать потерю рабочих мест, сокращение рабочих часов, значительное снижение уровня зарплат», – заявил он в интервью изданию South China Morning Post. По его оценкам, работу рискуют потерять 200 тыс. человек. К слову, Лос-Анджелес – крупнейший контейнерный порт США и первый по объему грузооборота с Китаем. Только в прошлом году через порт прошло грузов на общую сумму 284 млрд долл., из которых 145 млрд пришлось на торговлю с Китаем.





От торговой войны теряют в первую очередь сами США, писал американский журнал Foreign Policy. «Экспорт Китая в США – это главным образом товары китайской сборки, в которых много зарубежных деталей и компонентов. И вдобавок ко всему эти товары часто идут под американскими торговыми марками», – напоминает издание. Около трети содержимого американского импорта из Китая на самом деле имеет иностранное (часто американское) происхождение, сообщает СМИ (см. «НГ» от 11.07.18).





Мало того, повышение пошлин на китайские товары до 25% грозит мировой экономике замедлением. Об этом говорят и иностранные и российские эксперты.





«В случае если США примет решение увеличить более чем в два раза пошлины, которые были ранее запланированы, это приведет к еще большему снижению объемов мировой торговли, чем это обсуждалось ранее. По нашим оценкам, при принятии такого решения темпы роста мирового ВВП могут снизиться на 1–1,5 процентных пункта (п.п.)», – прогнозирует аналитик Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Василиса Баранова. Период такого замедления может быть растянут во времени. В итоге после введения всех пошлин мировая экономика будет расти на 1,5–2% в год, а не на 3–4%, как сейчас.





Есть риски и для РФ. По словам Барановой, для России увеличение протекционизма в мировой торговле будет означать уменьшение спроса на ее экспорт. «Из-за этого эффект на темпы роста российского ВВП в краткосрочной перспективе может составить минус 2–2,5%, при условии что введенные торговые ограничения не будут отменены», – предупреждает она. То есть с учетом текущих показателей роста в России не исключена даже рецессия.





С другой стороны, рассуждает Баранова, введенные пошлины могут теоретически создать новые возможности увеличения объемов российско-китайской торговли.





«В среднесрочной перспективе это может частично компенсировать негативные эффекты для нашей экономики, связанные с общим снижением мировой торговли. Этому процессу может также способствовать общая тенденция последних лет, связанная с ростом сотрудничества между Россией и Китаем и в торговых, и в финансовых потоках, а также реализация проекта Шелкового пути», – не исключает аналитик.





«Если реализуется сценарий полномасштабного торгового противостояния США и Китая, то котировки Brent откатятся к 50-60 долл за баррель. В этом случае мы увидим отток средств со всех развивающихся рынков (в том числе, из России). РФ пострадает и как экспортоориентированная страна», – считает старший аналитик компании «Альпари» Роман Ткачук. По его словам, задача «выйти на среднемировые темпы роста» таким образом станет еще более труднодостижимой. «России не стоит надеяться выиграть экономическую гонку. Торговые войны способны замедлить мировой экономический рост на 1-2 п. п и нарушить логистические цепочки по всему миру», – соглашается аналитик компании «Алор Брокер» Алексей Антонов.





«Наша экономика, как и экономики других экспортно-сырьевых экономик (Австралия, Канада, Мексика и др.) с точки зрения роста рискует даже больше основных участников торговых войн – США, Китая и ЕС. Если принять во внимание, что их экономики по грубым прикидкам могут потерять до 0,5-1% потенциального роста ВВП, то это выразится в более серьезном падении цен на экспортируемые природные ресурсы, а также на их физический объем продаж. То есть объемы экспорта могут упасть значительно, гораздо больнее ударив по нашей экономике», – уверен финансовый аналитик «БКС Премьер» Александр Тараскин. По его словам, достаточно вспомнить недавний мировой финансовый кризис. «Очаг мирового финансового кризиса тогда разгорелся в США и перекинулся почти на все страны как развитые, так и развивающиеся, отразившись на темпах роста глобальной экономики. При этом в худший 2009 год США потеряли 2,8% от ВВП, а российская экономика за тот же год потеряла 7,8% от ВВП», – напоминает он.





Впрочем, для Поднебесной, похоже, большую проблему составляет даже не протекционистская политика США, а собственная закредитованность экономики. В частности, Международный валютный фонд (МВФ) предупреждает КНР об опасности закредитованности экономики. По оценкам МВФ, рост кредитования значительно замедлился, но все равно остается высоким. Хотя отношение корпоративного долга к ВВП стабилизировалась, но общий долг за пределами финансового сектора по-прежнему растет быстрее, чем номинальный ВВП, предупреждает фонд. В итоге, Поднебесной ничего не остается как подпитывать экономику деньгами. Так, только в июле в рамках программы среднесрочного кредитования Народный банк Китая влил в экономику 690,5 млрд юаней (101,4 млрд долл), сообщает Dow Jones. При этом общая сумма непогашенных кредитов в рамках программы составила на конец июля почти 5 трлн юаней, то есть около 730 млрд долл.





Высокий уровень долгов в китайской экономике неоднократно привлекал внимание западных экономистов. В том же МВФ ранее обращали внимание, что более ускоренный рост ВВП страны повлечет за собой и увеличение долгового бремени. «Номинальный объем кредитования нефинансового сектора за последние пять лет вырос более чем в два раза, а отношение совокупного долга к ВВП страны в 2016 году выросло до 230%», – указывали они. Уже к 2022 году этот показатель достигнет 300% ВВП, прогнозировали в фонде. На опасное соотношение общего долга Китая к ВВП обращали внимание и в Банке международных расчетов. В организации сообщали, что общий долг Китая, включая обязательства государства, компаний и домохозяйств, в марте 2016 года достиг 27,2 трлн долл., что составляет 225% ВВП. Средний показатель для развитой экономики мира составляет 279% (см/ «НГ» от 23. 08. 2017).







Источник