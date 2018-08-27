Америка пока еще существует благодаря России

В 1950-х и1960-х Соединенные Штаты были ярким, полным энергии и энтузиазма, обществом. Восходящая мобильность была сильна, и средний класс множился. В 1970-х внутренние противоречия кейнсианского регулирования спросом привели к стагфляции. Экономическая политика Рейгана по регулированию предложения излечила это. Опираясь на здоровую экономику, Рейган получил возможность оказывать давление на советские власти — которые были неспособны решать свои экономические проблемы — вступить в переговоры по окончанию «холодной войны».

Это счастливое развитие событий не приветствовали влиятельные силы, как в США, так и в Советском Союзе. В США могущественный военно-разведывательный комплекс вовсе не жаждал утратить «советскую угрозу», под прикрытием которой разбухали его бюджет и могущество. Крайне правые суперпатриоты-консерваторы обвиняли Рейгана в продаже интересов Америки потому, что доверял советским. Американские крайне правые изображали президента Рейгана как второсортного актера, которого одурачили «хитрые коммунисты».

Внутри советского государства Горбачев столкнулся с более крупной проблемой. Когда между двумя ядерными державами было достигнуто доверие, Горбачев отпустил советскую хватку над Восточной Европой. Сторонники «твердой линии» в советской Коммунистической партии видели, что слишком быстро происходит слишком много перемен, и пришли к выводу, что Горбачев продал Советский Союз Вашингтону. Этот вывод привел к аресту Горбачева, и последствием его ареста стал коллапс Советского Союза и Коммунистической партии.

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С кем развяжет войну Трамп, чтобы спастись от импичмента

Бывший аналитик ЦРУ о вероятном противнике Америки

Распрощавшись с коммунизмом, русские забыли все уроки Маркса про капитализм и наивно заключили, что мы все теперь друзья. Ельцинская власть открылась американским советчикам, и, наивно воспринимая американские советы, Россия была разграблена и доведена до нищеты. Россия при Ельцине стала марионеточным государством Америки, а российский народ заплатил за это громадным сокращением своего уровня жизни.

Развал Советского Союза обычно приписывается Рейгану и представляется как одна из его побед. Это фальсификация. Я работал в правительстве Рейгана сначала как заместитель министра финансов, а затем как член секретного Президентского комитета, имеющий право вызывать руководителей ЦРУ повесткой. Рейган говорил множество раз, что его цель не победить в «холодной войне», а положить ей конец.

Всем, кто с ним работал, он говорил, что по отношению к советским необходимо проявлять все возможное уважение, поскольку целью является покончить с угрозой ядерной войны, а не добиться триумфальной победы путем унижения.

К сожалению, то доверие, которое с русскими установил Рейган, было предано коррумпированными и преступными режимами Клинтона, Джорджа Буша-сына и Обамы. Из-за этих совершенно коррумпированных режимов уровень недоверия между США и Россией сегодня намного выше того, что наблюдался в долгие десятилетия «холодной войны». Преступные режимы Клинтона, Буша и Обамы возродили возможность ядерной войны — того, что ликвидировали Рейган и Горбачев.

Как я неоднократно объяснял и что доказывают все имеющиеся свидетельства, нападки на Трампа основываются на инсценировке под названием Russiagate, для которой не имеется никаких свидетельств. Эту инсценировку состряпали (директор ЦРУ — С.Д.) Джон Бреннан, (директор ФБР — С.Д.) Джеймс Коми, (директор Национальной разведки — С.Д.) Джеймс Клэппер, (заместитель генерального прокурора — С.Д.) Род Роденштайн, (специальный прокурор — С.Д.) Роберт Мюллер и Национальный комитет Демократичеcкой партии. Та явная ложь, на которой базируется Russiagate, постоянно повторяется пресститутскими СМИ в попытке выстроить в общественном сознании основания для смещения Трампа из Овального кабинета.

Мюллер — составная часть заговора против Трампа. То же относится и к заму генерального прокурора Розенштайну, который и назначил Мюллера специальным прокурором. Оба виновны в подстрекательстве к мятежу, поскольку они — активные соучастники организованного заговора с целью свержения президента Соединенных Штатов. Но Трамп совершенно безвластен для того, чтобы их арестовать и предать суду за соучастие в том заговоре против демократии, который они плетут. Президент Трамп совершает ошибку, веря в факты и истину. Ни то, ни другое не уважается в скудных останках Западной Цивилизации.

Когда-то имелась надежда, что информация, доступная по сети интернет, будет служить силой, противостоящей той лжи, которая изливается пресститутками из печатных СМИ, ТВ и NPR*. Но эта надежда оказалась тщетной. Многие вебсайты, предоставляющие хорошую, надежную и достоверную информацию, все чаще закрываются правящей элитой. У правящих элит сосредоточены основные финансовые средства, и они в состоянии финансировать большинство из тех онлайн-голосов, которых используются с целью противостоять истине.

Сегодня я получил сообщение по электронной почте от RootsAction с призывом пожертвовать деньги на ускорение процесса импичмента Трампа. Их вебсайт даже подготовил Пункты импичмента** и заявляет, что «Трамповский Решала говорит, что президент участвовал в уголовной деятельности для того, чтобы повлиять на выборы 2016 года».

Это обвинение исходит от одного из бывших адвокатов Трампа — Майкла Коэна. Это одно из таких утверждений, про которые большинство судебных защитников знают: Майкл Коэн старается методом «сочинительства» (если использовать термин профессора Гарвардской юридической школы Алана Дершовица) предоставить улики против того человека, который действительно необходим Мюллеру — против президента Трампа, — чтобы добиться смягчения приговора для себя за уклонение от уплаты налогов

Скажу без экивоков. RootsAction, равно как NY Times, Washington Post, CNN, MSNBC, NPR — все шлюхи из СМИ лгут. Попытка откупиться от двух женщин, которым возможно, заплатил военно-разведывательный комплекс или Хиллари & Билл Клинтоны, или Национальный комитет Демпартии, чтобы те обвинили Дональда Трампа или просто воспользовались возможностью получить от него какое-то количество долларов, конечно же, не представляет собой, как утверждает RootsAction «особо тяжкие преступления и проступки в попытке мошенническим образом повлиять на исход президентских выборов в США. Это является преступлением, влекущим за собой импичмент с последующим отстранением от должности».

На своем сайте я выкладывал заявления экспертов-юристов о том, что нет ничего незаконного в том, чтобы откупиться от тех истцов. Корпорации делают это постоянно. Намного дешевле откупиться от фальшивого иска, чем оплачивать судебное разбирательство для того, чтобы этот иск опровергать. Для кандидата, участвующего в конкурентной гонке за выдвижение его партией на политическую должность, нет совершенно никакой причины, чтобы отвлекаться на борьбу в виде судебного разбирательства, состряпанного для того, чтобы вымогать у него деньги.

Более того, при тех тяжелых жизненных обстоятельствах, в которые на десятилетия оказалось брошенным американское население, проживающее между двумя побережьями в результате офшоризации рабочих мест, в результате неспособности государства оказать помощь тем миллионам американцев, жизненный уровень которых падает потому, что военно-разведывательный комплекс ежегодно поглощает из ресурсов Америки 1 триллион долларов, а Трамп публично предупреждает, что провоцирование России к войне не служит ничьим интересам, RootsAction и другие имбецилы должны быть безгранично безумны, чтобы думать, будто для кого-нибудь из тех, кто голосовал за Трампа, есть хоть какое-то дело до того, были ли у него сексуальные отношения с двумя женщинами. Принимая во внимание то тяжелое положение, в котором находятся американцы, последнее, что они сделали бы, так это проголосовали против их защитника потому, что он имел секс с двумя женщинами — даже если поверить в то, что имел.

Тем не менее, не подкрепленное фактами утверждение одного юриста, который не платил свои подоходные налоги, утверждение, сделанное с целью получить более легкий приговор в обмен на предоставление ложных свидетельских показаний против президента Соединенных Штатов сейчас, по мнению RootsAction, New York Times, Washington Post, NPR, CNN, MSNBC, etc. и т. п., является основанием для импичмента президента Соединенных Штатов, который надеется разрядить крайне опасную напряженность в отношениях между Вашингтоном и Россией.

Военно-разведывательный комплекс хочет подвергнуть Трампа импичменту потому, что тот хочет мира с Россией, таким образом, лишая ВРК важного врага, наличие которого оправдывает их бюджет и могущество.

Неужели американцы столь безгранично глупы, чтобы не заметить, что в обвинениях в связи со скандалом Russiagate нет ни клочка доказательств? Вместо них мы имеем обвинения в уклонении от уплаты налогов. Но эти обвинения — не против Трампа, а против одного адвоката и одного республиканца-менеджера избирательной кампании. Более убедительные обвинения могли бы быть выдвинуты против демократов, но этого сделано не было. Толпа преступников из лагеря Хиллари, как оказалось, обладает иммунитетом от уголовного преследования.

Никто не обязан одобрять или поддерживать Трампа, чтобы понять и увидеть: намерение его нормализовать отношения с Россией является главной надеждой человечества на продолжение своего существования. Как только взорвутся ядерные боеприпасы, термин «глобальное потепление» обретет новое значение.

После трех восьмилетних сроков американских президентов отношения между США и Россией находятся на гораздо более опасном уровне, чем они были в любой из моментов «холодной войны». Я-то знаю это по факту, поскольку я был непосредственно вовлечен в «холодную войну».

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Безопасность, которую беспечные американцы находят в вере, что только США являются сверхдержавой, говорит об их невероятном и безграничном невежестве. В своей новой книге, опубликованной в издательстве Clarity Press, Андрей Мартьянов доказывает, что в самом лучшем случае, США являются второсортной военной державой, которая, вместе со всеми глупыми странами НАТО, каждая из которых является импотентом в военном отношении, может быть в любой момент уничтожена Россией по ее желанию. При нынешнем соотношении сил ничего невозможно сделать для того, чтобы спасти хоть квадратный дюйм Западного мира, если России надоедят те абсурдные обвинения, абсурдные угрозы, абсурдные разглагольствования совершенно во всем уступающей военной державы, пьяной от своей собственного невежественного высокомерия.

Американцы слишком беспечны, чтобы знать, что день за днем они живут исключительно по милости России.

Автор — Пол Крэг Робертс (Paul Craig Roberts), доктор экономических наук, бывший заместитель министра финансов США по экономической политике в администрации Рональда Рейгана. Работал редактором и обозревателем газеты «The Wall Street Journal», журнала «Businessweek» и информационного агентства «Scripps Howard News Service». В своё время был автором постоянной колонки в газете «The Washington Times». Автор многочисленных книг, посвященных крупнейшим проблемам современности.

Публикуется с разрешения автора.

Перевод Сергея Духанова.

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*National Public Radio — крупнейшая некоммерческая организация, которая собирает и затем распространяет новости с 797 радиостанций США. Финансируется за счёт пожертвований слушателей.

**В отношении федеральных чиновников, включая президента США, составляются Палатой представителей США.

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