Америка опять готовится обмануть доверчивую Россию

American Herald Tribune: Вы считаете, что ни одному соглашению с Вашингтоном верить нельзя. Чему учит нас история в этом отношении?

Paul Craig Roberts: Есть майка-тенниска с надписью: «Конечно же, вы можете доверять властям — просто спросите индейцев». Власти некоторых государств заслуживают большего доверия, чем власти других. Рейган, например, сказал, что он покончит со стагфляцией, и мы сделали это. Эйзенхауэр предупреждал нас о той опасности, которую для демократии представляет военно-промышленный комплекс, и мы проигнорировали это.

Кажется, что когда появляется возможность получить громадные преимущества в том, что касается властного могущества, и власть оказывается в руках тех, чья повестка дня публично не объявляется, то эта повестка дня насаждается путем обмана народа. Например, «Война с Террором», на самом деле, это война против мусульманских стран, внешняя политика которых не зависит от Вашингтона и Израиля. Это — война против гражданской свободы в США, против ближневосточных стран, стоящих на пути территориальной экспансии Израиля. Но Вашингтон делает вид, что это — «война за демократию», «война за свободу от терроризма» и т. д.

Русские познали или, по крайней мере, должны уже были познать, что никакое соглашение с Вашингтоном не значит ничего. Когда Россия (в США давно было принято и СССР называть «Россией» — С.Д.) согласия на воссоединение Германии, то России было обещано, что НАТО ни на дюйм не продвинется на восток, но режим Клинтон разместил силы НАТО на границах России. Режим Буша смыл в унитаз договор по противоракетной обороне, и теперь России угрожают противоракетными базами на ее границах.

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Так что, вам не надо заниматься особо тщательными поисками, чтобы увидеть, что слово Вашингтона в большинстве случаев не стоит ровно ничего.

— Почему Вы называете государства-члены ЕС вассалами США? Каковы издержки для европейцев?

— Вся Европа, Канада, Соединенное королевство (СК), Австралия, Япония и Южная Корея — вассалы Вашингтона. Им не позволено иметь ни независимую внешнюю, ни независимую экономическую политику. Европа, например, никоим образом не заинтересована в конфликте с Россией, но Вашингтон вынуждает европейские страны на этот конфликт. НАТО — организация, которая после исчезновения Советского Союза потеряла цель своего существования, служит прикрытием военных преступлений Вашингтона на Ближнем Востоке, в Сербии и Северной Африке. Европейские лидеры, за исключением Шарля де Голля, служили и служат Вашингтону, а не своим народам. Ни один из вашингтонских вассалов не является суверенным государством. Если бы, например, Франция была независимым государством, то именно Франция принимала бы решение о том, чтобы какой-нибудь французский банк предоставил бы кредит тем компаниям, которые ведут бизнес с Ираном. Но Франция не суверенна, и крупный французский банк заставили выплатить миллиарды долларов Вашингтону за финансирование компаний, ведущих бизнес с Ираном. Другой пример — французская судостроительная компания, которая строила корабли по контракту с российскими вооруженными силами. Вашингтон не позволил судостроителю осуществить поставку. Неделю или чуть более тому назад Вашингтон проинформировал власти Германии о том, что, если они примут участие в строительстве газопровода «Северный поток — 2» из России, то против Германии будут введены санкции.

Примеры такого рода можно приводить бесконечно.

— Вы многократно критиковали Россию за то, что она пытается умиротворить Вашингтон. Почему, по-вашему, Россия идет на компромисс?

— Я не критиковал Россию за то, что она подставляет вторую щёку в попытке достичь соглашения с Вашингтоном. Я уважаю усилия России в том, чтобы избежать войну. Я лишь поднимал вопрос о том, ведут ли эти усилия к тому, чтобы избежать войну или, наоборот, ведут к ней. Я выражал озабоченность в том, что высокая терпимость Путина к оскорблениям и провокациям поощряет на дальнейшие оскорбления и провокации до тех пор, пока у России не останется никакой иной альтернативы, кроме войны. Я выразил предположение, что, если бы Россия заняла твердую позицию, то это послало бы такой сигнал, который поднял бы в Европе тревогу по поводу агрессии Вашингтона и побудил бы Европу принять такую независимую политику в отношении России, которая снизила бы вероятность войны.

— В состоянии ли Россия пройти по узкой дорожке между Ираном и Израилем в Сирии?

— Если российские власти не поймут, что политика Вашингтона на Ближнем Востоке определяется Израилем, то это значит, что российские власти «ушли на обед». Израилю нужно дестабилизировать Сирию и Иран потому, что эти две страны осуществляют поставки ополчению Хезболла, которая дважды разрушала попытки Израиля оккупировать Южный Ливан. Израиль хочет заполучить находящиеся там водные ресурсы. Если Израиль сможет использовать вооруженные силы США, чтобы те убрали с пути его врагов, то Израиль сможет беспрепятственно заняться своими делами.

Конечно, российские власти понимают, что дестабилизированный Иран для России еще большая угроза, чем дестабилизированная Сирия.

— Существует ваша известная цитата, которая гласит: «Россия может быть частью Запада, только если Россия сдастся под господство Вашингтона». Не могли бы остановиться на этом подробнее?

— Соединенные Штаты — это империя, которая, так же, как и Рим, не терпит независимые государства. Основу внешней политики США в 21 веке провозгласил высокопоставленный пентагоновский чиновник Пол Вулфовиц в 1991 году. Известная как «доктрина Вулфовица», она определяет, что главной целью политики США является предотвращение возвышения любого другого государства. При этом совершенно конкретно указывается Россия, которая может служить сдерживающим фактором для унилатерализма Вашингтона. «Доктрина Вулфовица» действует на полную силу; именно в том причина того, что Россия и ее президент демонизированы с применением самой возмутительной и оскорбительной лжи и фальшивых обвинений с того самого момента, когда Россия заблокировала запланированное Обамой вторжение в Сирию и бомбардировки Ирана. Для неоконсерваторов как для черта ладан то, что Россия (а также Китай) возвысились до такой мощи, которая позволяет им единственным среди многих государств мира не поддаваться воле Вашингтона.

— Как лучше всего вести дела с США?

— Для России, Китая, Ирана и Северной Кореи лучший способ вести дела с Вашингтоном — игнорировать Вашингтон и заниматься своими делами. Им следует полностью отсоединиться от западных систем, которые используются для того, чтобы их контролировать. В их число входят: расчетный механизм SWIFT, базирующийся в США Интернет, использование доллара США в качестве расчетной единицы, счета в западных банках, разрешение на деятельность в своих странах неправительственных организаций, финансируемых Западом; разрешение иностранным лицам владеть в своих странах средствами массовой информации, допуск в свои экономики западного капитала и западных банков. Большинство из перечисленного относится к России и Китаю. Северная Корея закрыта, но Иран частично открыт, о чем свидетельствует «Зеленая Революция», имевшая место несколько лет назад.

По правде говоря, американская пропаганда была самой успешной силой в мире после Второй мировой войны. Есть люди и политики в каждой стране, за исключением, может быть, Северной Кореи, которые верят американской пропаганде. Они все хотят быть такими, какими представляет успешных людей американская пропаганда.

— Однажды Вы написали: «Проблема Вашингтона с Ираном никогда не заключалась в иранской ядерной энергетической программе». В чем же тогда?

— У Вашингтона с Ираном две проблемы. Одна из них в том, что Иран — суверенное государство, которое находится не в ладах с политикой США. Другая проблема в том, что Иран стоит на пути у Израиля. Иран поддерживает Хезболлу, а Хезболла не позволяет Израилю аннексировать Южный Ливан.

— За неделю до подписания иранской ядерной сделки Вы написали: «Вымышленная ядерная проблема служит в качестве прикрытия для намерения Вашингтона ликвидировать независимость Ирана. Тем не менее, власти и СМИ Ирана поддались на приманку Вашингтона и его пресституток, приняв эту вымышленную проблему за проблему реальную. Если Иран выживет, то это будет чудом.» Вы все еще считаете, что Иран совершил ошибку, подписав эту сделку? Изменилось ли что-нибудь с тех времен?

— Я не говорил, что Иран, подписав соглашение, совершил ошибку. На самом деле, у Ирана не было выбора. Если бы Иран не подписал соглашение, то Иран принес бы в жертву ту защиту, которую ему предоставила Россия. Я просто предупреждал Иран, что Вашингтон не станет соблюдать это соглашение и выйдет из него, как только сможет. Понятно, что я был прав. В числе первых шагов, сделанных Трампом, стал выход из ядерного соглашения с Ираном, которое было подписано многими государствами. А еще Трамп стал угрожать другим государствам-сторонам соглашения санкциями, если они также не отрекутся от этого соглашения.

Трамп рассматривает Иран глазами Израиля, в руках у которого он находится. Каждый информированный человек на Земле знает, что у Ирана нет ядерного оружейного проекта и что, по данным ЦРУ, Иран отказался от такой оружейной программы многие годы назад. Иран соблюдал и соблюдает то ядерное соглашение, которое он подписал. Отказываются соблюдать соглашение именно США. Вопрос заключается в следующем: будут ли СК, Франция и Германия соблюдать это соглашение или исполнят приказ Вашингтона? Конечно, Россия и Китай — если только их руководство не поразит безумие — будут это соглашение соблюдать.

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— Какие практические меры Вы предлагаете иранцам для того, чтобы компенсировать выход США из этой сделки?

— Мой ответ, по существу, тот же, что и на вопрос № 6. Ирану следует целиком и полностью отсоединиться от Запада.

Ирану следует искать соглашений в сфере безопасности с российско-китайским альянсом. Ирану следует использовать свое нефтяное богатство для поддержки основных потребностей своих граждан и для инвестиций в России, Китае и в экономиках других азиатских стран. Ирану следовало бы понять, что его религиозные верования являются внутренним делом; их экспортом заниматься не стоит. Ирану следовало бы заняться тем, чтобы превратить Иран в успешную страну. Иран находится под атакой Вашингтона и Израиля, а в этой ситуации власти Ирана нуждаются в поддержке своего народа. Это означает, что Ираном нельзя управлять так же, как управляют Америкой. Иран не может позволить себе такую политику, выгоду от которой получают только богатые и находящиеся на выгодных позициях.

Иран — так же, как и Россия — пытается сохранить у своего населения моральный иммунитет от разврата и распущенности Запада.

Вопрос, скорее, заключается в следующем: Будут ли Россия и Иран в состоянии сопротивляться разврату и распущенности Запада и смогут ли они проложить дорогу в будущее.

Перевод Сергея Духанова.

Публикуется с разрешения издателя.

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