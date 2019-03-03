American Thinker (США): «Революция достоинства» на Украине — ни революции, ни достоинства — inoСМИ.Ru

Все началось с мирных протестов, однако ситуация быстро трансформировалась в беспорядки с применением насилия, которые в 2014 году привели к свержению режима бывшего украинского президента Виктора Януковича.

На Западе российскую агрессию в отношении Украины многие считают основным катализатором, который вызвал украинский кризис, стал причиной хаоса и экономического развала в этой крупнейшей европейской стране. Нет сомнений в том, что Россия играет определенную роль в пост-майданных событиях на Украине, однако одну Россию нельзя обвинить в создании нынешней ситуации на Украине.

Будучи страной, расположенной между двумя главными геополитическими полюсами — Европейским Союзом и Российской Федерацией — и обладая ограниченной возможностью в области проекции силы, Украина должна тщательным образом балансировать свою внешнюю политику. Украина в значительной мере зависит от России, своего крупнейшего экономического партнера, с котором уже давно существуют трудовые и торговые отношения, однако она пытается модернизировать свою политику, экономику и жизненные стандарты в соответствии с западной парадигмой, которая рассматривалась как окончательный золотой стандарт. Украина пыталась это делать с момента своего образования в результате развала Советского Союза, и до «Оранжевой революции» 2004 года ей удавалось успешно маневрировать между молотом и наковальней.

Совершенная в 2014 году майданная революция обнажила многовекторные процессы внутри украинского общества и показала соответствующие пути, которые общество могло выбрать. Два пути были очевидными: один путь — движение в направлении европейской интеграции, а другой — сохранение тесных отношений с Россией. В прошлом оба эти направления внимательным образом комбинировались. Однако члены оппозиционной элиты представили эти два пути как противоречащие друг другу и исключающие друг друга варианты. По их мнению, двигаться по одному пути можно только в случае отказа от другого. Сама постановка вопроса по схеме или/или при определении социального и политического пути развития страны послужила катализатором для конфронтации внутри украинского общества.

© РИА Новости, Андрей Стенин | Перейти в фотобанкСитуация в КиевеБыстрый и хаотичный поток революционных событий активизировал радикальные политические элементы, которые ранее оставались маргинальными — речь идет о неофашистских воинствующих группировках, члены которых и стали экстремистами «революции» на Украине. Использующие насилие участники протестов заменили свою повестку относительно европейской интеграции на антироссийскую риторику и практику. Тем самым они вызвали сильную реакцию со стороны сторонников пророссийского вектора, которыми по историческим и территориальным причинам являются преимущественно жителями восточных и южных регионов Украины. В конечном итоге, украинское общество стало по-настоящему поляризованным, а его раскол произошел по этнической, языковой и религиозной линии.

Вместе того чтобы попытаться примирить и успокоить своих украинских соотечественников, у которых существовало обоснованное беспокойство по поводу свержения правительства Януковича, новое руководство в Киеве решило безрассудным образом проводить в жизнь свою собственную антироссийскую политическую повестку без учета последствий. Поэтому одним из первых решений, принятом вновь избранными депутатами украинского Парламента или «Верховной Рады» стала отмена закона, согласно которому русский язык обладал «региональным статусом» внутри Украины. В результате статус русского языка был значительно понижен, особенно в том, что касается его официального использования местными властями, а также в образовании, средствах массовой информации и культуре. Это лишь один пример того, как постевромайданный порядок создает горючее для конфликта.

Но были и другие. Нередко в период евромайдана и после него оставались незамеченными инциденты, результатом которых стала разрушительная волна насилия внутри Украины. Речь идет о зверских расправах с пророссийскими протестующими в Одессе и в Мариуполе в мае 2014 года, которые, по словам представителей центральной власти, являлись оплаченным «российскими агентами влияния». Кроме того, известные пророссийские активисты в различных частях страны были посажены в тюрьму или убиты. Насильственные действия применялись и в отношении украинских националистов, которые хотели, чтобы их страна вышла из российской сферы влияния, то есть насильственные действия совершались с обеих сторон. Циклическое воздействие подобных событий в значительной мере способствовало эскалации конфликта на Украине и, в конечном итоге, привело к началу «опосредованной» войны в самом сердце Европы.

Спустя пять лет Украина все еще продолжает стремится провести прогрессивные экономические реформы и окончательную политическую реформу. Хотя жители как западной, так и восточной Украины презирали режим Януковича за его коррупцию и непоследовательность, те же самые группы украинцев по прошествии более пяти лет со времени евромайдана, конечно же, ставят под сомнение способность режима президента Порошенко принимать необходимые решения.

Proletären02.03.2019Slate.fr28.02.2019Українська правда25.02.2019

Хотя отношения между Евросоюзом и Украиной развивались в течение последних пяти лет на основе заключенного между Украиной и Евросоюзом Соглашения об ассоциации и Соглашения об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли, а Украина сегодня признана приоритетным партнером в рамках Восточноевропейского партнерства и Европейской политики соседства, вышеупомянутые достижения не принесли никаких крайне необходимых улучшений жизни людей на Украине, обещанных в ходе евромайдана. Систематическая коррупция среди руководства Украины и в украинском обществе продолжает оставаться препятствием на пути демократического и экономического развития этой страны. Многочисленные антикоррупционные институты, созданные в течение последних пяти лет, не имеют общих целей, и, кроме того, в стране все еще отсутствуют антикоррупционные суды, а также эффективные механизмы предотвращения коррупции.

Финансируемая Западом экономика Украины продолжает слабеть, и это сегодня признают даже самые ревностные ее сторонники на Западе. По данным Всемирного банка, экономика Украины по-прежнему сокращается, и это, среди прочего, стало причиной невиданного потока трудовой миграции, что еще больше способствует упадку экономики.

В то же время, многие украинцы сегодня считают, что самой большой проблемой для их страны накануне президентских выборов, намеченных на март 2019 года, является конфликт на востоке Украины. Он продолжается вот уже пятый год, и сегодня администрация президента Порошенко вынуждена признать, что она не в состоянии победить сепаратистов и найти мирное решение этого конфликта.

Неспособность разрешить конфликт на востоке страны заставляет украинцев искать альтернативные варианты на предстоящих президентских выборах. Украинцы в настоящее время готовятся к новым президентским выборам, которые состоятся 31 марта 2019 года, и для них наступило время для раздумий — избирателям страны предстоит сделать свой выбор из рекордного количества кандидатов — из 44. Последние опросы общественного мнения показывают, что политический ветеран Юлия Тимошенко и комический актер Владимир Зеленский — оба они резко критикуют президента Порошенко и оба пользуются значительно большей популярностью, чем он сам, — в настоящее время являются лидерами президентской гонки.

Тимошенко, которая раньше занималась продажей природного газа и дважды была премьер-министром Украины, пытается привлечь голоса избирателей на основе своей агрессивной и популистской платформы. Она мгновенно узнаваема, но и непредсказуема, а еще является мастером в области политики в духе Макиавелли, способным успешно осуществлять серьезные повороты — от прославленной украинской националистски до политика, способного напрямую работать с Россией в качестве близкого партнера. Само ее присутствие в президентской кампании вызывает следующий вопрос: А изменилось ли что-либо на Украине? И может ли там вообще что-либо измениться?

Владимир Зеленский сегодня становится все более популярным кандидатом и является альтернативой Тимошенко. Поскольку у него нет четко определенной платформы, то политические последствия его возможной победы продолжают оставаться среди многочисленных неизвестных. Отсутствие политического опыта и сомнения по поводу его способности лавировать при проведении реформ в рамках неповоротливой украинской политической системы, а также его предполагаемые связи с олигархом Коломойским — все это может оказаться для него препятствием.

Хотя политическое будущее Украины продолжает оставаться неясным, а «революция достоинства», судя по всему, провалилась, Украина, тем не менее, сделает еще один шаг в будущее. Несмотря на происходящую ротацию старых и новых политиков, пути для Украины остаются неизменными. Один путь ведет в Евросоюз, а другой — к установлению более тесных отношений с Россией. Сегодня именно народ Украины должен выбрать для себя один из этих путей или попытаться найти тонкий баланс между ними.

Вероника Кириленко — доктор наук (Ph.D), научный сотрудник Центра геостратегического анализа (GeoStrategic Analysis), расположенного в Арлингтоне, штат Виргиния, и постоянный автор портала Western Journal.

Райан Шино — старший аналитик по вопросам безопасности Американской администрации помощи (ARA); имеет опыт работы по таким темам как как контроль над вооружениями, международная политика нераспространения, противодействие распространению оружия массового уничтожения, а также планирование чрезвычайных действий с акцентом на государства бывшего Советского Союза и Европы.

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