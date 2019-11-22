амбициозные планы по сотрудничеству с МВФ и налог на доход с депозитов — Минфин

Банковский сектор Украины установил новый рекордЗа 10 месяцев 2019 года платежеспособные банки получили 52 млрд грн чистой прибыли, что в 3,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (14,8 млрд грн).

Народный депутат от фракции «Слуга народа» предложил освободить от налогообложения депозитные вклады населения. Соответствующий законопроект №2422 зарегистрирован в Раде.

Украинским вкладчикам позволят удаленно переводить свои счета, в частности депозитные, с одного банка в другой. Из-за этого конкуренция на депозитном рынке станет более жесткой. Банкирам придется задуматься о снижении стоимости услуг и увеличение кешбеков.

Сергей Верланов: «Новая налоговая служба против наполнения бюджета любой ценой»

Реформа Государственной фискальной службы идет полным ходом. Ведомство, которое несколько лет проработало в формате единой структуры, недавно снова разделилось на два органа — таможенную и налоговую службы. Последнюю возглавил экс-заместитель министра финансов Сергей Верланов. Штат новой структуры все еще формируется.

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