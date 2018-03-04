«Амбиции Порошенко убивают экономику»: чем грозит Украине расторжение газовых контрактов с Россией

«Газпром» подал иск с требованием расторгнуть контракт с «Нафтогазом». Об этом заявил заместитель председателя правления компании Александр Медведев. По его словам, дело будет рассматривать совершенно другая группа судей Стокгольмского арбитража. Как отметил ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер, предыдущий состав арбитров придерживался двойных стандартов. Между тем Пётр Порошенко уверяет, что Украине удалось восполнить дефицит газа после прекращения поставок из России. А руководство «Нафтогаза» выразило готовность к переговорам с российским партнёром. Чем может грозить Киеву расторжение контрактов с «Газпромом» — в материале RT.

«Газпром» запустил процедуру расторжения контракта с «Нафтогазом» на поставку и транзит топлива. Дело будет рассматриваться в арбитраже Стокгольма, однако состав судей обновится. Об этом сообщил заместитель председателя правления компании Александр Медведев.

«Мы начали процедуру расторжения контрактов с НАК «Нафтогаз Украины». И новое дело в Стокгольмском арбитраже по этому иску «Газпрома» абсолютно точно будет рассматривать другой состав арбитров», — цитирует РИА Новости Медведева.

Как отметил ранее глава российской компании Алексей Миллер, предыдущие арбитры пошли на поводу у украинской компании, обязав «Газпром» уплатить «Нафтогазу» $2,56 млрд. Тем самым, подчеркнул он, судьи продемонстрировали приверженность двойным стандартам, так как схожий аргумент российской компании учтён не был.

В связи с этим «Газпром» с 1 марта прекратил поставки топлива на Украину из-за экономической нецелесообразности.

Эксперты отмечают, что создавшаяся ситуация может больно ударить по украинской экономике. Тем более что обстоятельствами в данном случае в большей степени выступают политические амбиции Киева.

«В ближайшее время на Украине встанет вопрос о подъёме тарифов ЖКХ, цен на газ, потому что последний дорогой. Вообще это газовое противостояние нанесёт удар по экономике страны. Нынешние политические амбиции власти просто убивают её. Потому что Порошенко хочет показать свою антироссийскую риторику. В результате произойдёт повышение всех цен и ускорение роста инфляции», — заявил RT президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

Между тем «Нафтогаз» уже выразил готовность провести переговоры с российской стороной. Об этом заявил главный коммерческий директор компании Юрий Витренко. По его словам, партнёру будет направлено соответствующее письмо.

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При этом он отметил, что у НАК есть предложение пересмотреть имеющиеся тарифы. Кроме того, в случае несогласия «Газпрома» с инициативой «Нафтогаз» также обратится в арбитраж.

«Сейчас «Нафтогаз» работает над новым письмом, которое будет отвечать всем формальностям. Мы убедимся, что письмо о пересмотре тарифов будет соответствовать всем требованиям, и в ближайшее время такое письмо будет направлено. Сначала мы проведём переговоры, а если нет, тогда мы будем говорить, какие тарифы нам нужны, через арбитраж», — сказал Витренко.

Помимо этого, в Facebook он высказал требование о компенсации ущерба со стороны «Газпрома». «Мы сейчас имеем юридическую возможность требовать от «Газпрома» компенсации убытков из-за срыва поставок газа с их стороны. Разница между ценой по контракту с «Газпромом» и ценами, по которым мы сейчас закупаем газ в экстренном режиме, должна быть нам компенсирована «Газпромом», — заявил главный коммерческий директор.

«И весь дефицит покрыт»

Отметим, что сейчас Украина импортирует газ из ряда европейских стран, чтобы покрыть дефицит топлива. Помимо этого, до 7 марта объявлено сокращение потребления газа на 25 млн куб. м. Так, вместо 205 млн куб. м в сутки теперь расходуется 180 млн куб. м.

«Можем сказать, что критическая ситуация уже позади. Сейчас, на сегодняшнее утро, мы имеем резкое увеличение поставок газа из Европейского союза: поставки газа из Польши, поставки газа из Словакии, поставки газа из Венгрии — и весь дефицит полностью покрыт», — говорится на сайте президента Украины.

Украина, по словам Порошенко, преодолела сложности, не отбирая газ из транзита.

«Это всё тот же российский газ, просто поставленный из Польши. Главная проблема здесь — цена. Ведь при желании украинская сторона могла бы сесть за стол переговоров с «Газпромом» значительно раньше, заключить соглашение и покупать газ без проблем, причём цена на него была бы меньше в сравнении с той, которую предлагает Польша», — подчёркивает Александр Охрименко.

Пётр Порошенко

globallookpress.com

© Sergii Kharchenko

В «Нафтогазе» эту проблему также считают приоритетной. Ведь, как отметил Юрий Витренко, долго продолжаться закупки у Европы не могут, так как импортируемое топливо в несколько раз дороже российского.

«Покупать газ у Европы «для подстраховки» — не вариант. Будем нести огромные убытки, которые никто не будет покрывать. Газ в эти дни в Европе стоил $1000, то есть в четыре раза больше, чем по контракту с «Газпромом». Если бы мы его покупали, «Нафтогаз» бы немедленно обвинили в расточительстве», — написал он в Facebook.

При этом он указал, что компания не отбирала транзитный газ, как в 2009 году.

Напомним, что в 2009 году «Газпром» не мог согласовать условия контракта с «Нафтогазом», в связи с чем прекратил поставки на Украину. Киев же, в свою очередь, не признал факта уже сделанных поставок за прошлый год, а затем и вовсе компенсировал себе их сокращение за счёт транзитной перекачки в Европу, отобрав более 65 млн кубометров газа.

Позднее, когда договорённостей всё же удалось достичь, в контракте было прописано, что, если Украина начинает несанкционированный отбор, «Газпром» имеет право ограничить поставки в объёме несанкционированного отбора. Более того, если российская компания посчитает нужным, то может и вовсе прекратить поставки.





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