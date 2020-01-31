Ambiente 2020. Предварительный обзор | posudka.ru

Ровно через неделю, в пятницу 7 февраля откроется главная выставка для глобального рынка посуды и товаров для дома — Ambiente 2020. Во Франкфурт-на-Майне вновь съедутся более сотни тысяч специалистов со всего мира, чтобы посмотреть на новые тренды, встретиться с поставщиками, поискать новые идеи и новых партнеров. Рынок посуды и товаров для дома в последние десятилетия меняется буквально на глазах, и наблюдение за эволюцией Ambiente — один из хороших способов «держать руку на пульсе».

Пока непонятно, скажется ли как-то на Ambiente разгорающаяся эпидемия нового коронавируса 2019-nCoV в китайской провинции Ухань. Компании из Китая занимают существенную долю среди экспонентов (664 участника) и 2-е место по числу посетителей среди всех стран, не считая Германии. В лентах новостей сообщается о том, что некоторые авиакомпании (включая главного немецкого авиаперевозчика Lufthansa) отказываются от рейсов в Китай, есть проблемы с логистикой товаров, но станет ли это существенной проблемой для китайских бизнесменов, направляющихся на Ambiente, предсказать трудно, пока официальной информации от организаторов выставки на этот счет не было. Китай сегодня играет очень важную роль на рынке товаров для дома и как поставщик товаров, и как один из самых емких рынков, и проблемы, связанные с борьбой с новым вирусом, могут затронуть очень многие компании со всех стран мира.

Одно из главных нововведений Ambiente этого года – открытие направления HORECA, под которое выделен отдельный зал (Hall 6.0). В нем разместятся компании, специализирующиеся на производстве и поставок посуды и других сопутствующих товаров для заведений общественного питания и гостиниц, также на территории павильона будут проходит мероприятия HoReCa Academy: деловой программы с участием ведущих экспертов, дизайнеров и шеф-поваров.

Другие мероприятия деловой программы, связанные с глобальными трендами потребительского рынка товаров для дома, будут проходить на двух площадках Ambiente Academy в павильонах 9.1 и 11.1 в течение всех дней работы выставки. Список тем как всегда очень обширный: глобальные тренды, эволюция ритейла, новые материалы в производстве потребительских товаров, электронная коммерция и многое другое. Подробная программа с расписанием деловых мероприятий доступна по ссылке — https://events.messefrankfurt.com/2020/ambiente/en/Calendar

Как обычно, на Ambiente будут несколько специальных экспозиций: Trends (Galleria 1), которую готовит Stilbüro bora.herke.palmisano, Solutions (Hall 4.0 Foyer), куратором которой выступает Sebastian Bergne и Talents (Hall 4.0), в которой принимают участие молодые дизайнеры. Тем, кто интересуется трендами, новыми решениями и идеями, можно посоветовать посетить данные экспозиции в первую очередь – их осмотр занимает немного времени, но позволяет увидеть самые актуальные продукты и передовые решения. Еще один способ быстрого знакомства с последними тенденциями в дизайне и технологиях — тренд-туры, которые проводят студенты Fontys University of Applied Science из Нидерландов (записаться на них можно здесь — https://www.join-ils.nl/trend-tours).

В прошлом году завершилась программа, в рамках которой каждый год Ambiente выбирала себе страну-партнера. На смену ей пришел новый проект, построенный на географическом принципе — Focus on Design. Честь стать первой страной-участником выпала Бразилии. В Galleria 1 будет организована специальная экспозиция неординарных работ пяти дизайнеров из этой страны.

Россия в этом году формально представлена 13-ю компаниями, среди которых ЗПИ «Альтернатива», «Бытпласт», «ДекорСтайлГласс», Gipfel, «Эвис», «Гласстар», «Лысьвенский завод эмалированной посуды”, «ПромСИЗ» и др. Также можно отметить Императорский фарфоровый завод, который выставляется от своего французского офиса, SIA Tokyo Cutlery (Самура), заявленную как компанию из Латвии. Из Беларуси на Ambiente вновь приедут Добрушский фарфоровый завод и компания «Бероссси», завод «Сантэкс» участвует от лица литовского подразделения. Украина будет представлена семью компаниями, среди которых производители чугунной посуды «Белоцерковлит» и «Наша майстерня», производитель эмалированной посуды «Новомосковская посуда», керамическая фабрика Manna Ceramics.

Время работы выставки:

с 7 по 10 февраля: 9.00 — 18.00

11 февраля: 9.00 — 17.00

Официальный сайт выставки — https://ambiente.messefrankfurt.com/

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