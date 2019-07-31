Amazon ввела стандарты эффективной упаковки





Amazon ввела новые стандарты упаковки для продавцов. Упаковочные пакеты должны стать компактнее и изготавливаться из перерабатываемых материалов. За нарушение новых требований продавцам площадки придётся платить комиссию $1,99 за каждый товар, сообщает The Wall Street Journal.

Новые правила заставят многих продавцов значительно изменить свою продукцию или совсем убрать её с платформы розничного гиганта. Так, Philips Norelco пришлось сократить часть компонентов своей бритвы OneBlade, чтобы попасть под новый стандарт. Производитель кормов для животных Hill’s Pet Nutrition заявил, что он вынужден был уменьшить объем упаковки корма премиум-класса на треть.

Компании должны проходить подтверждение, что их упаковка соответствует новым стандартам. Amazon уже более десяти лет пытается сделать упаковку более эффективной. Развивающаяся электронная коммерция компании уже давно способствует сокращению потребления картона и пластика. Теперь Amazon пытается обратиться к производителям с призывом сократить отходы. Кроме того, эффективная упаковка делает товар легче, позволяя экономить на доставке.





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