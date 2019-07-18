Amazon в ЕС проверят на монополизм







Европейская Комиссия запустила формальное расследование возможного нарушения технологическим гигантом Amazon законодательства о защите конкуренции путем использования конфиденциальных данных, полученных от независимых ритейлеров. Комиссар ЕС по вопросам конкуренции Маргарет Вестагер (Margrethe Vestager) комментирует: “Европейские потребители все активнее делают покупки онлайн. Электронная коммерция подстегнула конкуренцию в рознице, принесла больший простор для выбора и лучшие цены. Нам необходимо убедиться, что крупные онлайн-платформы не нивелируют этих преимуществ через свое антиконкурентное поведение… Как следствие, я решила очень внимательно изучить деловые практики Amazon и ее двойную роль в качестве торговой площадки и ритейлера, чтобы проверить соответствие с европейскими требованиями по защите конкуренции”.



В роли торговой площадки электронную платформу Amazon используют сторонние ритейлеры, а это значит, что компания постоянно аккумулирует у себя данные по их клиентам. Еврокомиссия провела предварительное изучение фактов и пришла к выводу, что Amazon может использовать в своих интересах коммерчески чувствительную информацию о самих ритейлерах, их продуктах и транзакциях. В свою очередь, эта информация может влиять на расположение ритейлеров на сайте (то есть рэнкинг), что означает и способность определять выбор продавца покупателями.



В исследовании Еврокомиссия посмотрит на стандартные соглашения со сторонними организациями розничной торговли, где для Amazon оговорено разрешение на проведение анализа и использование клиентских данных. В первую очередь регуляторов интересует, влияют ли эти данные на конкуренцию, и если да, то в какой степени.



Среди прочего их занимает такая опция на сайте Amazon.com как “Buy Box” – кнопка у всех на виду, позволяющая клиентам добавлять в свою корзину товары от определенного продавца. Большинство транзакций осуществляется именно с ее помощью, поэтому для ритейлеров выбить для себя такую возможность является очень приоритетной задачей. Отсюда у Европейской Комиссии возникает вопрос: на основе каких принципов – а правильнее, на основе каких данных – Amazon определяет “продавца по умолчанию” для тех или иных продуктов на сайте, чтобы именно этот продавец автоматически выбирался покупателями при нажатии на кнопку, и злоупотребляет ли компания с этой возможностью.



Если вдруг окажется, что детище Джеффа Безоса (самого богатого, кстати, на сегодня человека в мире, согласно последнему рейтингу Bloomberg) в самом деле нарушает правила европейского законодательства о защите конкуренции, где оно оговаривает заключаемые между участниками сделки соглашения, Amazon это грозит самыми неприятными последствиями.



Как долго продлится расследование, сказать нельзя, потому что никаких сроков завершения и не установлено: все зависит от множества сторонних факторов. Впрочем, представители Amazon заявили, что будут в полной мере сотрудничать с европейскими властями и продолжать свою работу с бизнесом всех мастей ради оказания ему помощи с развитием.



По материалам: Accountancy Daily





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