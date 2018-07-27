Amazon увеличила прибыл до рекорда

Amazon увеличила прибыль во II квартале до рекорда

Сиэтл. 27 июля. ИНТЕРФАКС — Крупнейший в мире интернет-ритейлер Amazon.com Inc. увеличил чистую прибыль во втором квартале 2018 года почти в 13 раз, причем показатель впервые превысил $2 млрд, в частности, благодаря сильным показателям профильного бизнеса розничной торговли.

Как сообщается в пресс-релизе Amazon, чистая прибыль в апреле-июне подскочила до $2,5 млрд, или $5,07 в расчете на акцию, по сравнению со $197 млн, или $0,40 на акцию, за аналогичный период прошлого года.

Выручка увеличилась почти на 40% — с $37,96 млрд до $52,90 млрд.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали квартальную прибыль Amazon на уровне $2,48 на акцию при выручке в $53,37 млрд.

Операционная прибыль компании в минувшем квартале увеличилась почти пятикратно, с $628 млн до $2,98 млрд. Прогноз для этого показателя равнялся $1,73 млрд.

На данный момент Amazon фактически объединяет два крупных бизнеса: огромную торговую империю, которая обычно демонстрирует минимальную рентабельность или даже убыток, и меньшее по объему, но высокорентабельное облачное подразделение — Amazon Web Services (AWS).

В минувшем квартале подразделение Amazon в сфере электронной коммерции получило выручку на уровне $46,78 млрд, что несколько меньше ожидавшихся аналитиками в среднем $47,37 млрд, однако операционная прибыль подскочила до $1,34 млрд при консенсус-прогнозе всего $240 млн.

В подразделении AWS операционная прибыль подскочила почти на 80% — до $1,64 млрд. Выручка этого бизнеса впервые превысила $6 млрд, она увеличилась на 48,9%, до $6,105 млрд.

Выручка бизнеса в сфере электронной коммерции в Северной Америке в апреле-июне поднялась с $22,4 до $32,2 млрд, за пределами этого региона — с $11,5 млрд до $14,6 млрд. Операционная прибыль в Северной Америке подскочила более чем в четыре раза, до $1,84 млрд, однако за рубежом снова был зафиксирован операционный убыток — $494 млн против $724 млн убытка годом ранее.

Финдиректор Amazon Брайан Олсавски в ходе телеконференции после публикации отчетности объяснил увеличение прибыли в сегменте электронной коммерции в Северной Америке рядом факторов, включая рост доходов от интернет-рекламы, увеличение доли высокорентабельного бизнеса и повышение эффективности инфраструктурных затрат.

Еще одним фактором мог стать замедлившийся рост штата: в 2017 году численность персонала Amazon увеличилась более чем на 65%, или 225 тыс. человек, а в первой половине 2018 года — менее чем на 2%, до 575 тыс. человек.

В III квартале Amazon ожидает выручку от $54 млрд до $57,5 млрд, операционную прибыль — от $1,4 млрд до $2,4 млрд. Аналитики в среднем прогнозировали операционную прибыль на уровне $1,25 млрд при выручке $58,07 млрд.

Акции Amazon подешевели на 3% по итогам регулярной сессии в четверг и выросли в цене более чем на 4% на дополнительных торгах. С начала текущего года цена бумаг компании взлетела почти на 55%, она вышла на второе место по капитализации в мире после Apple, тогда как индекс S&P 500 прибавил 6,5%.





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