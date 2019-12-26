Amazon сообщила о рекордном сезоне праздничных покупок – Вести Экономика, 26.12.2019



Москва, 26 декабря — «Вести.Экономика». Крупнейший в мире интернет-ритейлер Amazon.com Inc. зафиксировал рекордный сезон праздничных покупок в декабре 2019 г., продав миллиарды товаров.

Акции Amazon.com Inc. имели самый большой прирост в индексе S&P 500, после того как гигант электронной коммерции заявил, что сезон праздничных покупок в этом году был «рекордным», с миллиардами отгруженных товаров и «десятками миллионов» проданных устройств от Amazon.

5 млн новых клиентов оформили платную подписку Prime по всему миру, в то время как количество предметов, которые были отправлены с однодневной доставкой, в четыре раза выросло по сравнению с прошлым праздничным сезоном. Независимые сторонние продавцы в то же время продали более миллиарда товаров, заявили в Amazon.

Акции Amazon.com подорожали на 1,7%, подтолкнув индекс потребительского сектора, который прибавил на 0,4% и держится в лидерах среди 11 секторов S&P 500.

Компания не раскрыла конкретных показателей продаж, однако отметила, что в магазинах Amazon по всему миру было приобретено «на миллионы» штук больше устройств Amazon по сравнению с прошлым праздничным сезоном. Уточняется, что среди наиболее популярных товаров оказались «умная» колонка Echo Dot, телевизионная приставка Fire Stick TV с голосовым помощником Alexa и смарт-дисплей Echo Show 5.

Заявление Amazon подтверждает прочие сообщения о том, что в этом году увеличился объем покупок, особенно в интернете. Интернет-продажи в США во время праздничного сезона выросли почти на 19% по сравнению с прошлым годом согласно данным компании Mastercard Spending Pulse, которая отслеживала продажи с 1 ноября по 24 декабря. Это более чем в пять раз превышает общий рост праздничных продаж, который составил 3,4%. Онлайн-продажи сейчас составляют почти 15% от общего объема розничных продаж в период праздников, по данным Mastercard.

«Электронная коммерция стала важной частью деятельности любого ритейлера, — сказал в интервью Стив Садов, старший советник Mastercard и бывший генеральный директор Saks Inc. — Вы должны быть мультиканальным ритейлером».

По данным Национальной федерации розничной торговли, праздничный сезон ежегодно приносит около пятой части доходов ритейлеров в США. Он может быть еще выше для специализированных компаний, таких как магазины игрушек и игр.

Крупные сети, такие как Target Corp., и универмаги, такие как Macy’s, расширяют свои цифровые предложения за счет опций, когда можно купить товар на сайте, а забрать в магазине. В то время как данные Mastercard показали, что общие продажи в универмагах снизились на 1,8% в праздничный период, продажи в электронной коммерции выросли на 6,9%. Рост продаж специализированной одежды, ювелирных изделий и электроники также зафиксирован в сфере электронной коммерции.

Большинство ритейлеров отчитаются о результатах IV квартала в феврале. Некоторые компании, такие как Tiffany & Co., предоставляют обновленную информацию о результатах своей деятельности на конец года в преддверии полного отчета.

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