Amazon: слишком большой, слишком жадный



О том, что Amazon становится опасно большим для свободного американского рынка, говорят уже давно. Но почему-то именно сейчас эти мысли настолько активизировались в информационном пространстве Америки, что впору начинать говорить о появлении негативного фактора, который сможет повлиять на дальнейшую судьбу компании.

Общественная опала в США на IT-гигантов началась весной после того, как был раскрыт факт утечки в Cambridge Analytica персональной информации пользователей Facebook. Есть мнение, что, основываясь именно на этой информации, были составлены основные психотипы американских избирателей, которым, в свою очередь, показывалась персонализированная политическая реклама, оказавшая существенное влияние на исход прошлых выборов в США. Недавно инцидент был рассмотрен в Конгрессе, показания перед которым давал Марк Цукерберг. Но, кроме «простите, мы больше так не будем», ничего внятного он не сказал. Далее волна критики, касающаяся недостаточной регулируемости стандартов деятельности IT-гигантов, докатилась до Alphabet (он же Google), а чуть позднее — и до Amazon. Причем конкретно Amazon обвиняют в том, что он просто слишком большой и жадный…

По результатам прошлого года на Amazon пришлось 4% всей розничной торговли в США. Согласитесь, что это не так уж много. Но, если говорить лишь об индустрии online commerce, то доля Amazon в 2017 составила уже 44%. Почти половина рынка!

Вообще у Amazon четыре ключевых направления деятельности: облачные вычисления (AWS), электронная коммерция, Amazon Prime и рынок голосовых помощников. И по некоторым из них компания уже подбирается к монопольному положению:

А если копнуть еще глубже и рассмотреть позицию Amazon по конкретным типам товаров, то в ряде случаев компании уже принадлежит фактически весь рынок:

Получается, что, к примеру, производителю приспособлений для игры в гольф просто не остается другого варианта, как продавать on-line через Amazon. А это уже полный контроль рынка со всеми вытекающими последствиями.

Далее, оказывается Amazon очень жаден. Причем как по отношению к государству, так и к своим сотрудникам. В промежутке между 2007 и 2015 годах средняя ставка эффективного корпоративного налога компании составила 13%, при том что в среднем для компаний S&P500 этот уровень составил 26%. Налоговые манипуляции позволяют Amazon богатеть еще больше, что в глазах американских законодателей не совсем правильно, а значит нужно менять законы.

Медианная зарплата в Amazon составляет $28,446 тыс. и, скажем так, это не много, т.к. средний медианный доход в США составляет порядка $40 тыс. Причем это не арифметическая средняя, а медиана: другая половина сотрудников Amazon получают менее $28,446 тыс. и вынуждена пользоваться социальными программами, чтобы сводить концы с концами. Это не противоречит американским законам, но действительно странно, что, оставаясь в рамках закона, богатейшая компания США не обеспечивает пристойное существование своего персонала. Именно на этой почве Amazon нажил себе влиятельного врага в лице сенатора Берни Сандерса, который продвигает законопроект повышения налогов для компаний подобных Amazon. Кстати, на habr.com есть интересная статья о том, как Amazon «мучает» своих сотрудников. Почитайте, если считаете, что ваш работодатель слишком строг.

В общем ситуация такова, что в обозримом будущем от американских законодателей можно ожидать инициатив, направленных на большее урегулирования IT сектора с целью предотвращения скрытого монопольного положения. Кроме того, не исключено, что Amazon может попасть под дополнительные налоги из-за своей низкой средней заработной платы, что не очень хорошо с точки зрения инвестиционной привлекательности компании. Акции Amazon последние три года растут в среднем на 50% и, возможно, на текущем уровне покупка этих бумаг не является по-настоящему интересной идеей.

Источник: Инвесткафе

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