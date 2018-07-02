Amazon начнет торговать лекарствами. Пора инвестировать в ретейл

Amazon начнет торговать лекарствами. Пора инвестировать в ретейл

Amazon продолжает осваивать новые рынки. Покупка онлайн-аптеки PillPack позволит интернет-ретейлеру укрепить позиции в области здравоохранения и увеличить доходы.

Amazon

AMZN

$1 790

(+5,73%)

Прогноз

02 авг 2019

К дате

Финам

Аналитик

72%

Надежность прогнозов

Компания Amazon приобретет крупнейший в США онлайн-магазин лекарств PillPack. Сумма сделки $1 млрд, говорится в пресс-релизе онлайн-ретейлера. Частная компания PillPack занимается упаковкой и поставкой лекарств людям, нуждающимся регулярном приеме медицинских препаратов, выписанных по рецепту врачей. С такими проблемами сталкиваются больные диабетом, ожирением или гипертонией.

В 2017 году годовая выручка PillPack превысила $100 млн. В том же году журнал Forbes внес PillPack в список «миллиардных стартапов». Аналитики «Финама» считают новость позитивной и рекомендуют покупать акции Amazon на текущих уровнях. Эксперты прогнозируют, что цена может вырасти до нового исторического максимума в ближайший месяц.

Автор:

Марина Мазина.

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