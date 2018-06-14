Amazon готовится к штурму высоты $2000



Прошлый мой пост об Amazon был посвящен перспективам компании на рынке цифровой рекламы, которые позволяют аналитикам ожидать роста EPS в текущем году на 175% г/г и на 60% г/г в 2019-м. Принимая данный прогноз прибыльности за основу, предлагаю выяснить, какую капитализацию Amazon сулит DCF-анализ.

Amazon — это по сути три крупные компании: Amazon Web Services (9,8% выручки), электронная коммерция в Северной Америке (95,7%) и за ее пределами (30,5%).

Начнем с прогноза выручки и прибыльности облачного подразделения. AWS является самым прибыльным и быстрорастущим сегментом Amazon. Поговаривают, что его будут выделять в отдельную компанию. С момента начала публикации финансовой отчетности по AWS годовые темпы роста сегмента не падали ниже 42%. А последние три квартала и вовсе наблюдается его ускорение.

Операционная рентабельность облачного сегмента уверенно держится выше 25% уже более двух лет.

Но облачный рынок становится все более конкурентным, и я ожидаю, что рентабельность данного сегмента будет постепенно снижаться с текущих 26% до 17% в 2027-м. А темпы роста выручки сократятся до среднерыночных. Таким образом, прогноз продаж принимает следующий вид, см. график:

Международный сегмент Amazon убыточен последние четыре года, поскольку компания активно борется за глобальный рынок, на котором много локальных игроков. Битва за Китай уже проиграна AliBaba, но в Индии Amazon может надеяться на позицию лидера в долгосрочной перспективе. С учетом этого я ожидаю, что данный сегмент будет убыточным еще как минимум пять лет. Но и после этого рубежа я не прогнозирую operating margin более 2,5%. Прогноз выручки следующий и отмечу, что десятилетний CAGR 15% — это среднерыночный прогнозный темп роста глобального рынка e-commerce. То есть базовый сценарий даже не оптимистичный.

И наконец сегмент бизнеса, связанный с Северной Америкой. Благодаря доходам от интернет-рекламы здесь я прогнозирую постепенный рост операционной рентабельности с текущих 3% до 12% в терминальном году. Стоит отметить, что этот уровень все равно на порядок ниже показателей Facebook, Google или Alibaba. Ожидания по выручке предполагают ее повышение с десятилетним CAGR 9,85%, что также находится на уровне общерыночного прогноза для региона.

Итак, переходим к расчету WACC:

WACC calculation ($ mln)

Risk-free Rate of Return:

3.00%

Expected market return:

8.08%

2 year Beta:

1.12

CAPM:

8.69%

Market Value of Equity:

822,858

Market Value of Debt:

24,640

Total market value of equity & debt:

847,498

Equity:

97.09%

Debt:

2.91%

Tax Rate:

25%

After Tax Cost of Debt:

2.39%

Cost of Equity:

8.69%

WACC:

8.51%

При расчете WACC учитывалось текущее значение двухлетнего коэффициента Beta, который находится на исторически высоком уровне для компании. В будущем данный показатель, вероятнее всего, снизится до средних значений, что отрицательно скажется на WACC. Итоговая модель учитывает эту динамику.

Итак, непосредственно сама модель:

Потенциал роста составляет 29% при базовом сценарии прогноза роста выручки и рентабельности. Ну что же, остается лишь повторить, что скорее я соглашусь с теми, кто ожидает через год увидеть акции Amazon по $2000.

Источник: Инвесткафе

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