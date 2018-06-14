Amazon готовится к штурму высоты $2000

Прошлый мой пост об Amazon был посвящен перспективам компании на рынке цифровой рекламы, которые позволяют аналитикам ожидать роста EPS в текущем году на 175% г/г и на 60% г/г в 2019-м. Принимая данный прогноз прибыльности за основу, предлагаю выяснить, какую капитализацию Amazon сулит DCF-анализ.
Amazon — это по сути три крупные компании: Amazon Web Services (9,8% выручки), электронная коммерция в Северной Америке (95,7%) и за ее пределами (30,5%).
Начнем с прогноза выручки и прибыльности облачного подразделения. AWS является самым прибыльным и быстрорастущим сегментом Amazon. Поговаривают, что его будут выделять в отдельную компанию. С момента начала публикации финансовой отчетности по AWS годовые темпы роста сегмента не падали ниже 42%. А последние три квартала и вовсе наблюдается его ускорение.
Операционная рентабельность облачного сегмента уверенно держится выше 25% уже более двух лет.
Но облачный рынок становится все более конкурентным, и я ожидаю, что рентабельность данного сегмента будет постепенно снижаться с текущих 26% до 17% в 2027-м. А темпы роста выручки сократятся до среднерыночных. Таким образом, прогноз продаж принимает следующий вид, см. график:
Международный сегмент Amazon убыточен последние четыре года, поскольку компания активно борется за глобальный рынок, на котором много локальных игроков. Битва за Китай уже проиграна AliBaba, но в Индии Amazon может надеяться на позицию лидера в долгосрочной перспективе. С учетом этого я ожидаю, что данный сегмент будет убыточным еще как минимум пять лет. Но и после этого рубежа я не прогнозирую operating margin более 2,5%. Прогноз выручки следующий и отмечу, что десятилетний CAGR 15% — это среднерыночный прогнозный темп роста глобального рынка e-commerce. То есть базовый сценарий даже не оптимистичный.
И наконец сегмент бизнеса, связанный с Северной Америкой. Благодаря доходам от интернет-рекламы здесь я прогнозирую постепенный рост операционной рентабельности с текущих 3% до 12% в терминальном году. Стоит отметить, что этот уровень все равно на порядок ниже показателей Facebook, Google или Alibaba. Ожидания по выручке предполагают ее повышение с десятилетним CAGR 9,85%, что также находится на уровне общерыночного прогноза для региона.
Итак, переходим к расчету WACC:
WACC calculation ($ mln)
Risk-free Rate of Return:
3.00%
Expected market return:
8.08%
2 year Beta:
1.12
CAPM:
8.69%
Market Value of Equity:
822,858
Market Value of Debt:
24,640
Total market value of equity & debt:
847,498
Equity:
97.09%
Debt:
2.91%
Tax Rate:
25%
After Tax Cost of Debt:
2.39%
Cost of Equity:
8.69%
WACC:
8.51%
При расчете WACC учитывалось текущее значение двухлетнего коэффициента Beta, который находится на исторически высоком уровне для компании. В будущем данный показатель, вероятнее всего, снизится до средних значений, что отрицательно скажется на WACC. Итоговая модель учитывает эту динамику.
Итак, непосредственно сама модель:
Потенциал роста составляет 29% при базовом сценарии прогноза роста выручки и рентабельности. Ну что же, остается лишь повторить, что скорее я соглашусь с теми, кто ожидает через год увидеть акции Amazon по $2000.
Источник: Инвесткафе