″Альянс врачей″ опроверг данные Минюста о финансировании из-за рубежа | Новости из Германии о России | DW

Пресс-секретарь российского межрегионального профсоюза медработников «Альянс врачей» Александра Захарова в пятницу, 5 марта, сообщила о том, что у нее нет информации о средствах, которые организация, по утверждению Министерства юстиции РФ, получает из-за рубежа. «Мы существуем на членские взносы российских медиков и на пожертвования российских граждан, неравнодушных к проблемам медицины в России”, — подчеркнула она.

Ранее на сайте Минюста были опубликованы данные о том, что «Альянс врачей» якобы занимается «политической деятельностью» с целью оказать «влияние на выработку и реализацию государственной политики, формирование государственных органов и органов местного самоуправления», а также получает деньги от восьми иностранных граждан.

Внесение «Альянса врачей» в реестр «иноагентов»

Информация о внесении «Альянса врачей» в реестр «иноагентов» Минюста появилась в российских СМИ 3 марта, однако пресс-секретарь организации Александра Захарова в тот день сообщила, что никаких уведомлений об этом им не поступало.

«Альянс врачей» был создан в 2018 году. Он занимается защитой прав медработников по всей России. В частности, целями профсоюза является борьба «за справедливую заработную плату, достойные условия труда, высокие надбавки и оплачиваемые переработки для всех медиков России», говорится на сайте организации.

Глава «Альянса врачей» Анастасия Васильева, которую СМИ называют «лечащим врачом оппозиционера Алексея Навального», в августе 2020 года, после отравления Навального в России боевым веществом из семейства «Новичок», вместе с Юлией Навальной и соратниками политика добивалась разрешения на его отправку на лечение в Германию.

29 января Тверской районный суд Москвы отправил Васильеву вместе с несколькими другими соратниками Навального в рамках так называемого «санитарного дела» под домашний арест до 23 марта и запретил ей покидать и менять место жительства без письменного разрешения следователя, получать и отправлять корреспонденцию, в том числе по электронной почте, а также общаться с кем-либо, за исключением близких родственников, проживающих совместно с ней, и адвокатов.

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