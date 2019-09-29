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″Альтернатива для Германии″ выступает против политики ФРГ по защите климата | Новости из Германии о Германии | DW

Политика 29 Сен 2019
″Альтернатива для Германии″ выступает против политики ФРГ по защите климата | Новости из Германии о Германии | DW
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Правопопулистская партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) не согласна с политикой властей ФРГ по борьбе с глобальным потеплением. «Критика так называемой политики защиты климата — третья большая тема для АдГ после евро и миграции», — заявил в интервью газете «Welt am Sonntag» сопредседатель партии Александер Гауланд (Alexander Gauland), опубликованном в воскресенье, 29 сентября.

Он указал, что это является «отличительной чертой» АдГ, так как остальные партии поддерживают меры по защите климата. Гауланд подчеркнул, что его партия придерживается «дифференцированного подхода в вопросе антропогенного воздействия на изменение климата». «Конечно, климат в мире меняется, но то, что человек посредством выбросов CO2 играет при этом существенную роль, как минимум, спорно», — отметил сопредседатель АдГ.

Александер Гауланд добавил также, что считает «чрезмерные меры правительства ФРГ совершенно неэффективными», так как на Германию приходится только два процента мировых выбросов CO2. «Даже если Германия в этом плане достигнет нуля, это ничего не даст», — считает он.

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    Автор: Марина Барановская





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