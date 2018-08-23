Алматы входит в список городов, которые формируют 2/3 мирового ВВП – Байбек

Главное фото: Пресс-служба акима Алматы

В этот список входят всего 600 городов мира.

Алматы – единственный казахстанский город, который входит в список 600 городов, формирующих 2/3 мирового ВВП. Об этом во время августовского совещания работников образования сообщил аким Алматы Бауыржан Байбек, передаёт корреспондент BNews.kz.

Одним из показателей развития бизнеса на сегодня является туризм, отметил аким.

«Мы сегодня работаем с американской компанией, которая прогнозирует будущее города в контексте мирового развития. Самый большой развивающийся вид бизнеса в мире – это туризм, в том числе и культурный, то есть ивенты. В мире есть 600 городов, которые формируют две трети ВВП мирового. Алматы – единственный в Казахстане город, который входит в этот список. То есть важно, чтобы о нас говорили на международном уровне», — сказал Бауыржан Байбек.

Сегодня создание комфортной и безопасной городской среды положительно влияет на развитие туризма в Алматы, считает градоначальник. Если в прошлом году в Алматы через аэропорт прибыло в город порядка 508 тысяч туристов, то за первые шесть месяцев текущего года — 286 тысяч иностранных туристов.

«До конца года планируется увеличить количество туристов на 20% больше, чем в прошлом. Но этого недостаточно. Сегодня туризм занимает только 1,5% в экономике города. Наша задача за ближайшие 7 лет обеспечить пятикратное увеличение доли туризма в экономике города. Это вполне реалистичная задача. Тем более, когда зарубежный отдых дорожает, и актуальным становится внутренний туризм. Неслучайно порядка 55% казахстанских туристов выбирают именно Алматы как место активности и развлечений, отдыха, лечения, образования», — добавил он.

Также Байбек отметил, что в сфере образования будут всё больше внедряться IT-технологии.

«Мы видим, что электронная коммерция развивается. Сегодня 30% города – это торговля. Люди заняты на рынках, базарах. Когда придёт электронная торговля, что они будут делать? Куда они пойдут? Наша задача нарастить долю туризма за ближайшие семь лет в пять раз. Без большого переобучения мы можем все ресурсы перенаправить в эту отрасль», — заключил Байбек.

Напомним, в Алматы состоялось ежегодное августовское совещание педагогических работников организаций образования города на тему «Человеческий капитал в условиях четвертой промышленной революции». На встрече присутствуют заместитель председателя Мажилиса Парламента РК, депутаты Сената и Мажилиса Парламента РК, работники районных отделов образования, педагоги и другие. В завершении совещания аким Алматы наградил лучших работников образования мегаполиса.

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