Алматы остается одним из самых привлекательных городов для туристов

На площадке региональной службы коммуникаций состоялся отчетный брифинг руководителей туристического кластера южной столицы. Темой для обсуждения стали наиболее громкие инициативы в области развития туристического потенциала города, а также сокращении площади застройки горнолыжного курорта «Кокжайляу». Об этом сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.

Пятая часть внутренних и иностранных туристических посещений приходятся на Алматы. Мегаполис занимает третье место в списке самых недорогих для жизни городов по рейтингу Economist Intelligence Unit. За последние три года количество туристов в среднем выросло на 14%. А в прошлом году благодаря Универсиаде и ЭКСПО — на 20%.

«За прошлый год в Алматы прилетело порядка 508 тыс. туристов без учета сезонности. Это более 40 тыс. туристов в месяц. Преобладающая часть — из Европы и Азии. Порядка 60% выбирает Алматы как место с первозданной природой. В то время как 55% казахстанских путешественников чаще приезжают по причине наличия разнообразной активности и развлечений», — пояснил руководитель управления туризма и внешних связей Алматы Максат Кикимов.

Эти достижения городская власть связывает в том числе с успехами проводимой PR-кампании. По словам руководителя управления туризма и внешних связей, количество просмотров микросайта южной столицы на Trip Advisor, ведущей турплатформе мира, возросло за минувший год в 140 раз. В пятерку стран, формирующих турпоток в Алматы, вошли Россия, США, Великобритания, Индия и Германия. Наибольший интерес приезжие проявляют к экотуризму.

«Сегодня 87% экономики Алматы — это услуги. При этом в городе созданы благоприятные условия для ведения туристического бизнеса. В городе 150 объектов туризма, более 180 гостиниц и хостелов. В этом году планируется открыть две новых гостиницы Novotel и Hilton. Более 2000 кафе и ресторанов (плюс 50 новых до конца года) и 1300 туристических организаций. Ежегодно это количество растет. Вместе с тем туризм сегодня в секторе ВРП Алматы занимает всего лишь полтора процента. Поэтому в текущем году утвержден городской план «100 шагов по развитию туризма до 2020 года», — говорит спикер.

Инфраструктурный проект будет включать в себя развитие новых направлений авиасообщения, участие города в международных выставках и форумах, проведение роад-шоу и рекламный инструментарий. Для создания комфортной городской среды для жителей и гостей города и улучшения внешнего облика Алматы по проекту Яна Гейла «Город для людей» уже модернизирована треть исторического центра, что кардинально улучшило туристическую привлекательность. Ведется работа по благоустройству 16 туристских объектов, среди которых — Медео, Коктобе, Парк им. Первого Президента, Роща Баума, ул. Панфилова, Государственный цирк, Музей им. Кастеева, Музей Алматы, Терренкур, Зеленый базар, Парк 28-ми панфиловцев, Музей им. Ыхласа, Ботанический сад, Центральный парк культуры и отдыха, Центральный государственный музей, зоопарк.

«В настоящее время в спорткомплексе Балуана Шолака создается туристический хаб, в котором будут расположены туроператоры, агентства по недвижимости, ремесленный центр, зоны отдыха для туристов и т. д. Теперь, чтобы купить билет на туры выходного дня, не нужно ездить по всему городу, а достаточно приехать на создаваемый хаб и там же получить консультацию от туроператора», — добавил Максат Кикимов.

Рассказывая о природном туризме, Максат Кикимов напомнил, что зарубежные гости выбирают Алматы именно как дeстинацию с первозданной природой. Перечисляя новации, спикер упомянул разрабатываемый мастер-план развития горного кластера и презентовал проект благоустройства Большого Алматинского озера. Его реализация начнется уже этой осенью.

В ходе брифинга был также затронут вопрос строительства «Этнолэнда». Не скрывая нюансов и подробностей, руководитель городского туризма выразил уверенность в том, что «Этнолэнд» станет туристическим развлекательным центром, не имеющим аналогов в Казахстане и сопредельных странах.

«Сегодня все усилия и городских властей, и общества должны быть направлены на создание конкурентного туристического продукта, ведь в этом и содержится новый экономический подход. В ближайшие 20 лет 70−80% процентов нынешних рабочих мест в силу развития технологического прогресса и электронной коммерции исчезнут, и именно туристическая отрасль сможет вместить в себя высвободившийся трудовой потенциал, став своеобразным ответом человечества на эти вызовы», — завершил Максат Кикимов.

О позитивных изменениях проекта курорта «Кокжайляу» присутствующим рассказал генеральный директор компании Almaty Mountain Resorts Наиль Науров.

«Если кто-то внимательно следит за ходом работ, то знает, что сдача проекта намечена на 15 сентября. При этом нужно понимать, что акимат города и управление туризма очень взыскательно подходят к той оценке, которую наш консорциум проводит. При этом мы устойчиво сохраняем свою внутреннюю установку на то, чтобы проект был не только современным, но и максимально ориентирован на доступность и минимально воздействовал на окружающую среду. Это очень важно», — отмечает Наиль Нуров.

По словам генерального директора компании, по сравнению с 2013 годом общая площадь проекта сократилась практически в 10 раз, с 300 тыс. кв. м до 32 тыс. кв. м. Решение о сокращении дополнительной площади застройки было принято после рекомендации ГК «Шымбулак». Именно он давал экспертную оценку промежуточному варианту ТЭО, которое разрабатывают французские партнеры.

«Но, как мы тогда и обещали, мы на этой цифре не остановились и сократили площадь еще на 11 тыс. кв. м за счет привлечения специалистов. Именно такие действия позволили уже вернуть 100 га из того количества земли, которое было выделено управлением туризма, в пользование национального парка. И эта работа продолжается», — добавил спикер.

Разработка раздела «ПредОВОС» горного курорта «Кокжайлау» уже практически завершена, заверил журналистов руководитель проекта. Сейчас, по его словам, финализируется раздел «ПредОВОС» по автомобильной технической дороге — и как только эта работа будет закончена, объединенный раздел «ПредОВОС» будет своевременно, минимум за 20 дней до общественных слушаний, размещен на сайте kokjailau.kz; тогда же и будут объявлены дата, время и место их проведения.

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