AliExpress запустит в России интернет-магазин с товарами до 600 рублей

AliExpress с 5 февраля запустит в России дискаунтер «Лоукостер» с товарами до 600 рублей. Как сообщил РБК представитель ритейлера, новый формат разработали специально для России.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

«Лоукостер» ориентирован на молодых малобюджетных покупателей. Сначала его запустят в мобильном приложении AliExpress, чья основная аудитория — пользователи до 25 лет. Также новая площадка рассчитана и на покупателей, которые еще никогда не пользовались AliExpress.

Цель проекта — привлечь новых пользователей, прежде всего в городах-миллионниках. По словам собеседника издания, на товары не дороже 600 рублей сейчас приходится примерно шесть из двадцати самых популярных запросов на AliExpress.

Сам AliExpress уже отходит от имиджа дискаунтера: это видно и по среднему чеку и по тому, что покупатели все чаще выбирают более дорогие товары, сообщил директор компании по развитию в России и странах СНГ Марк Завадский. «С запуском „Лоукостера“ мы сможем четко разделить потоки покупателей: для молодой аудитории и начинающих — „Лоукостер“, для постоянных и уверенных клиентов — AliExpress, для тех, кто хочет купить известные бренды с доставкой из России, — Tmall», — пояснил Завадский.

AliExpress пришел в Россию в 2012 году и через несколько лет стал одним из самых популярных интернет-магазинов в стране. В 2017 году компания открыла площадку Tmall, которая специализируется на товарах среднего и высокого ценового сегментов и работает с международными или крупными российскими брендами.





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